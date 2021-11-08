08 ноября 2021

В Перми умерла бывший главный педиатр города

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Прощальная церемония с Владимиром Аликиным. Пермь, венки, смерть, похороны
Прощание с Валентиной Черновой состоится 10 ноября Фото:

В Перми ушла из жизни бывший главный педиатр города Валентина Чернова. В декабре ей бы исполнилось 82 года. О смерти врача сообщают в министерстве здравоохранения Пермского края.

«Трудилась райпедиатром Ленинского района, врачом в городской детской больнице № 3. В 1974 году Валентина Александровна перешла на работу в Пермский горздравотдел, заведовала детским сектором, а в 1989-98 годах была главным педиатром города. Всю свою жизнь В.А. Чернова посвятила сохранению здоровья детей», — говорится на сайте регионального минздрава.

Коллеги отмечают, что Чернову отличали подлинная интеллигентность и профессионализм. Прощание с ней состоится 10 ноября в 9.40 в малом зале на ул. Старцева, 61.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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