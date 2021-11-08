В Перми умерла бывший главный педиатр города

Прощание с Валентиной Черновой состоится 10 ноября Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

В Перми ушла из жизни бывший главный педиатр города Валентина Чернова. В декабре ей бы исполнилось 82 года. О смерти врача сообщают в министерстве здравоохранения Пермского края.

«Трудилась райпедиатром Ленинского района, врачом в городской детской больнице № 3. В 1974 году Валентина Александровна перешла на работу в Пермский горздравотдел, заведовала детским сектором, а в 1989-98 годах была главным педиатром города. Всю свою жизнь В.А. Чернова посвятила сохранению здоровья детей», — говорится на сайте регионального минздрава.

Коллеги отмечают, что Чернову отличали подлинная интеллигентность и профессионализм. Прощание с ней состоится 10 ноября в 9.40 в малом зале на ул. Старцева, 61.