Совфед одобрил закон о дополнительном отпуске

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Красная площадь. Москва, совет федерации, совфед, сф
Советом Федерации на заседании был одобрен закон о дополнительном отпуске Фото:

Советом Федерации на заседании был одобрен закон о дополнительном отпуске для части россиян. Льготу получат работники, ухаживающие за инвалидами I группы. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Законом предлагается включить работников, осуществляющих уход за инвалидами I группы, в круг лиц, которым коллективным договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время», — сообщает РИА «новости». Срок отпуска составляет до 14 календарных дней.

Законодатели считают, что данная мера позволит улучшить жизнь граждан с особыми потребностями. Также закон поможет уменьшить нагрузку на людей, осуществляющих уход за инвалидами I группы.

Ранее Госдума РФ во втором чтении приняла законопроект о дополнительных трудовых гарантиях для определенной категории граждан. К ним относятся работники с детьми, а также ухаживающие за людьми с инвалидностью I группы. В соответствии с законопроектом, данную категорию граждан могут привлекать к работе в ночное время только с письменного согласия. Также нововведение распространяется на работников, имеющих трех и более детей в возрасте до 14 лет.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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