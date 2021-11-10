Путин отчитал главу Минтранса из-за нехватки еды на востоке РФ

Президент России Владимир Путин попросил министра транспорта Виталия Савельева навести порядок с грузоперевозками на Дальнем Востоке. Минтранс ожидает полной нормализации с доставкой грузов из Приморья в другие российские порты в середине декабря.
«Сколько вы кампанию будете создавать? С [директором РЖД] Олегом Валентиновичем [Белозеровым] надо поработать. Мне надо с ним разговаривать или вы сами?», — сказал Путин на совещании с членами правительства, трансляция которого велась на канале «Россия 24». Глава Минтранса в ответ пообещал подготовить план решения проблем за две недели.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле знают об имеющихся логистических проблемах на Дальнем Востоке. На Камчатке и Чукотке ранее заявили о затяжном дефиците товаров и продуктов. Задержки поставок на Камчатку доходят до 60 дней, а почти во всех населенных пунктах Чукотки отсутствуют овощи и фрукты, молочная продукция и яйца, уточняет Царьград.
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