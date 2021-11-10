10 ноября 2021

Екатеринбуржцы пожаловались на глистов в рыбе из «Кировского». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Красноярска, продукты, копченая рыба, рыба, еда, рыбный магазин
Глистов нашли, только когда начали разрезать рыбу Фото:

Екатеринбуржцы нашли глистов в филе горбуши, купленном в магазине сети «Кировский» на улице Мира, 1. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

«Купили в „Кировском“ филе горбуши, начали резать, а оно все в глистах!» — сообщил пользователь Виталий Малкин в группе «Район Пионерский» в соцсети «ВКонтакте». Он приложил фотографии, на которых видны полупрозрачные черви, лежащие среди кусков рыбы. Они не были заметны, пока горбушу не разрезали.

Судя по фото чека, сделанного екатеринбуржцем, рыбу купили в магазине на улице Мира, 1. Через дорогу от магазина располагается детский сад и гимназия.

URA.RU обратилось в сеть супермаркетов. Там сообщили, что специалиста по работе со СМИ нет на месте. Агентства направило ему запрос, ответа на которой на момент публикации не поступило. Также направлен запрос в региональное отделение Роспотребнадзора.

Ранее екатеринбуржцы пожаловались на древесные щепки, найденные в булках одного из хлебных магазинов города. Иницидент произошел в Орджоникидзевском районе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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