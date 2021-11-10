Глистов нашли, только когда начали разрезать рыбу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбуржцы нашли глистов в филе горбуши, купленном в магазине сети «Кировский» на улице Мира, 1. Об этом сообщили местные жители в социальных сетях.

«Купили в „Кировском“ филе горбуши, начали резать, а оно все в глистах!» — сообщил пользователь Виталий Малкин в группе «Район Пионерский» в соцсети «ВКонтакте». Он приложил фотографии, на которых видны полупрозрачные черви, лежащие среди кусков рыбы. Они не были заметны, пока горбушу не разрезали.

Судя по фото чека, сделанного екатеринбуржцем, рыбу купили в магазине на улице Мира, 1. Через дорогу от магазина располагается детский сад и гимназия.

URA.RU обратилось в сеть супермаркетов. Там сообщили, что специалиста по работе со СМИ нет на месте. Агентства направило ему запрос, ответа на которой на момент публикации не поступило. Также направлен запрос в региональное отделение Роспотребнадзора.

Ранее екатеринбуржцы пожаловались на древесные щепки, найденные в булках одного из хлебных магазинов города. Иницидент произошел в Орджоникидзевском районе.

Фото: «ВКонтакте»

Фото: «ВКонтакте»

Фото: «ВКонтакте»

Фото: «ВКонтакте»