11 ноября 2021

Мэр Ханты-Мансийска официально вступил в должность

© Служба новостей «URA.RU»
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Максим Ряшин (справа) получил удостоверение главы города Фото:

Избранный глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин официально вступил в должность. Об этом с церемонии инаугурации мэра передает корреспондент URA.RU.

«Вступая в должность главы Ханты-Мансийска, клянусь уважать, охранять и отстаивать права жителей города. Справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленную мне власть. Честно и добросовестно исполнять свои полномочия во благо города», — сказал Ряшин.

После того, как Ряшин принес присягу, председатель городской думы Константин Пенчуков вручил ему удостоверение главы города. На торжественной церемонии присутствовали заместители губернатора ХМАО, председатель думы ХМАО Борис Хохряков, а также почетные жители города и ветераны.

Ранее URA.RU писало, что в этот же день депутаты думы Ханты-Мансийска выбрали Максима Ряшина в качестве главы города. За его кандидатуру проголосовали 24 из 25 депутатов думы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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