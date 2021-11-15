В Минздраве РФ перечислили регионы со сложной ситуацией по COVID

Несмотря на общее снижение количества заразившихся коронавирусом в РФ, в некоторых регионах наблюдается существенный рост заболеваемости. Об этом во время заседания президиума Координационного совета по борьбе с СOVID-19 заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
«Максимальный рост за неделю отмечен в следующих регионах: Сахалинская область, Тверская, Тыва, Севастополь, Амурская область, Саратовская, Республика Хакасия, Калмыкия», — перечислил представитель Минздрава.
Мурашко также подчеркнул, что почти в половине регионов страны фиксируется рост госпитализированных пациентов, переносящих коронавирус в тяжелой форме. В медицинские учреждения страны они поступают уже в критическом состоянии.
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