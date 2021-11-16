Муж медсестры из ХМАО, покончившей с собой, обвинил больницу

Следователи СК выясняют обстоятельства, приведшие к суициду Аяжан Ташмагабетовой Фото: Илья Московец © URA.RU

Медсестра сургутского травмцентра Аяжан Ташмагабетова покончила жизнь самоубийством, когда уже написала заявление об увольнении из медучреждения, не выдержав травли в свой адрес. Об этом заявил ее муж, Радик Ташмагабетов, опубликовав видеообращение в социальных сетях.

«Моя супруга 21 октября покончила жизнь самоубийством, до этого она жаловалась, что ее притесняют на работе. Она не выдержала и подала претензию в трудовую комиссию. Они должны были разобраться в чем-то. А в итоге на работе кто-то узнал, кто написал, кто зачинщик этого всего, что это моя супруга, и начались гонения. Через неделю супруга не выдержала и написала заявление на увольнение», — рассказал Ташмагабетов в видеообращении в паблике «К-Информ» во «Вконтакте».

Уйти из жизни медсестра травмцентра решила, когда ей оставалось отработать неделю. По словам мужа, она скрывала от близких это решение. «21 числа мы поехали отвозить дочку в детсад. Супруга договорилась, что вечером она меня встретит и затем сказала, что поехала на работу. Как впоследствии выяснилось, она не поехала на работу. Ее настолько там загнобили и унизили, что она покончила жизнь самоубийством», — завершил рассказ Ташмагабетов.

В пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО сообщили, что по данному случаю и обстоятельствам депздравом Югры инициирована ведомственная проверка. При наличии оснований будут приняты соответствующие меры в рамках установленных полномочий и компетенции.

Ранее URA.RU сообщало, что следственный комитет ХМАО возбудил уголовное дело по факту гибели Ташмагабетовой. Следователи квалифицировали его как «доведение до самоубийства».