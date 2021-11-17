17 ноября 2021
16 ноября 2021

Муж убитого в пермском вузе врача получил награду от властей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур в окружной «Центр диагностики и сердечно – сосудистой хирургии». Сургут, больничная палата
Роман Энгаус является руководителем Регионального сосудистого центра Фото:

Муж убитого при стрельбе в пермском вузе медика Маргариты Энгаус Роман Энгаус награжден за работу по охране здоровья и спасение пермяков во время пандемии. Всего награждены 28 пермских медиков. Об этом сообщает сайт администрации губернатора и правительства Пермского края.

«Нагрудный знак „Отличник здравоохранения“ получил Роман Энгаус — заместитель главного врача, руководитель Регионального сосудистого центра (РСЦ) ГКБ им. С. Н. Гринберга», — сообщается на сайте. Он также является внештатным ангионеврологом и анестезиологом-реаниматологом Минздрава Прикамья.

Роман Энгаус курирует сосудистое направление и экстренную помощь тяжелобольным коронавирусной инфекцией в крае. Также врач был одним из основателей сосудистой программы в Пермском крае и при его участии в регионе были открыты региональные центры и первичные отделения для помощи пациентам с инфарктами и инсультами.

В сентябре в ПГНИУ один из студентов устроил стрельбу, в результате которой погибло 6 человек и пострадало более 40. Среди погибших была одна из ведущих медиков региона, врач-эндоскопист Маргарита Энгаус.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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