Мишустин рассказал, когда в России можно будет снять ограничения

Мишустин считает, что остановить пандемию можно лишь наращивая темпы вакцинации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ограничения, введенные в России из-за пандемии коронавируса, можно будет снять только наращивая темпы вакцинации. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Главное — ускорить массовую вакцинацию населения. Мы очень активно в России занимаемся этим вопросом. Только так можно остановить пандемию и спасти жизни людей», — подчеркнул Мишустин, передает ТАСС.

Мишустин также отметил, что МЧС на прошлой неделе поставило в Киргизию в качестве гуманитарной помощи 200 тысяч доз российской вакцины «Спутник Лайт». Применение однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» целесообразно для ревакцинации спустя полгода после первой прививки, отмечают в Минздраве.