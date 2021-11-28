28 ноября 2021
27 ноября 2021
26 ноября 2021

Челябинец заказал частному детективу убийство подруги

© Служба новостей «URA.RU»
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Работы на заводе ОЦМ: снесли часть здания. Екатеринбург, колючая проволока, зона, заключение, тюрьма, лагерь, следственный изолятор
Мужчине избрана мера пресечения в виде двух месяцев заключения в следственном изоляторе Фото:

В Челябинске местный житель отправлен в СИЗО за приготовление к убийству сожительницы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области, мужчина хотел заказать убийство подруги у частного детектива.

«Обвиняемый с целью причинения телесных повреждений своей сожительнице, обратился по объявлению к частному детективу, которого склонял к причинению женщине телесных повреждений, не совместимых с жизнью», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что мужчина предлагал детективу 50 тысяч рублей. Тот, в свою очередь, сообщил о противоправных действиях в правоохранительные органы.

Источник в силовых структурах сообщил URA.RU, что обвиняемый постоянно преследовал свою подругу на фоне ревности. Суд избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев заключения в СИЗО.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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