Челябинец заказал частному детективу убийство подруги

Мужчине избрана мера пресечения в виде двух месяцев заключения в следственном изоляторе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске местный житель отправлен в СИЗО за приготовление к убийству сожительницы. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области, мужчина хотел заказать убийство подруги у частного детектива.

«Обвиняемый с целью причинения телесных повреждений своей сожительнице, обратился по объявлению к частному детективу, которого склонял к причинению женщине телесных повреждений, не совместимых с жизнью», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что мужчина предлагал детективу 50 тысяч рублей. Тот, в свою очередь, сообщил о противоправных действиях в правоохранительные органы.

Источник в силовых структурах сообщил URA.RU, что обвиняемый постоянно преследовал свою подругу на фоне ревности. Суд избрал ему меру пресечения в виде двух месяцев заключения в СИЗО.