Гости VIP-приема в Екатеринбурге остались голодными

Гости пожаловались, что на мероприятии можно было только выпить Фото: Размик Закарян © URA.RU

Гости, приглашенные на празднование юбилея выставочного центра «Екатеринбург-Экспо», остались голодными. На предложенном фуршете были только напитки. Об этом URA.RU сообщили некоторые посетители торжества.

«Гостей встречали выступлением музыканта Макса Юдина (участник проекта „Голос“ на „Первом канале“ — прим.ред.). На столах было шампанское, минеральная вода и сок, а вот еды не было», — посетовала одна из приглашенных на мероприятие.

Другой участник мероприятия тоже отметил факт отсутствия еды на фуршете. «Приехал на престижное мероприятие, где политики и бизнесмены. Думал, что хоть какие-то закуски будут. Но был очень удивлен, когда гостям предложили только напитки», — сказал мужчина. С ним согласна и гостья Виктория. «Вроде мероприятие масштабное, как ни крути 10 лет „Екатеринбург-Экспо“, а фуршет состоит из воды: алкогольной и безалкогольной. Могли бы потратиться и накрыть скромный, но все же полноценный фуршет, где были бы закуски», — посетовала девушка.

Вечером 1 декабря в международном выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» отмечалось его десятилетие. На мероприятие прибыли замгубернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, министр инвестиций региона Виктория Казакова и другие. Гостей развлекали музыканты: участник шоу «Голос» Максим Юдин и саксофонист Игорь Бутман.

Фото: Размик Закарян © URA.RU

Фото: Размик Закарян © URA.RU