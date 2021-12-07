В Перми разыскивают семилетнюю девочку. Она не вернулась после школы

08 декабря 2021 в 19:52 Размер текста - 17 +

Жители Перми разыскивают семилетнюю девочку (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми семилетняя девочка не вернулась домой после школы и гостей. Родители начали поиски ребенка. «В микрорайоне Краснова разыскивают девочку, которая не вернулась домой после первой смены в школе. Девочке семь лет, выглядит чуть младше — лет на пять-шесть. Рост — 110 сантиметров», — сообщает пермский новостной портал 59.ru. Девочка была одета в зимний костюм: куртка бирюзового цвета с ярко-розовыми полосками, штаны ярко-розового цвета с белыми полосами. На голове белая шапка. Как рассказала мама девочки, дочь вышла из школы №41 около 12 часов, и примерно до 16 часов была в гостях, после чего отправилась домой. Телефон в этот день с собой она не брала. Предполагается, что ребенок может находиться в районе школы или своего дома на Моторостроителей, 11. Родители просят всех, кто сегодня видел девочку и что-то знает о ее местонахождении, позвонить по телефону + 7 908 279-13-73. Также ребенок мог попасть в кадр камер наблюдения. Обновлено 08.12.2021 в 20.10 часов: Семилетняя девочка найдена. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда памяти Ирины Бухановой. «Найдена! Жива! Всем спасибо, просьба снять репосты», — говорится в сообщении группы. Дежурный инфорг группы Юлия сообщила URA.RU, что девочка заигралась в гостях. «Девочку нашли благодаря репостам информации о поиске ребенка в соцсетях. Люди, у кого девочка находилась в гостях, увидели репост и привели ребенка домой. Поэтому мы всегда просим, как можно больше делать репостов наших объявлений, это очень важно», — сказала Юлия. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Перми семилетняя девочка не вернулась домой после школы и гостей. Родители начали поиски ребенка. «В микрорайоне Краснова разыскивают девочку, которая не вернулась домой после первой смены в школе. Девочке семь лет, выглядит чуть младше — лет на пять-шесть. Рост — 110 сантиметров», — сообщает пермский новостной портал 59.ru. Девочка была одета в зимний костюм: куртка бирюзового цвета с ярко-розовыми полосками, штаны ярко-розового цвета с белыми полосами. На голове белая шапка. Как рассказала мама девочки, дочь вышла из школы №41 около 12 часов, и примерно до 16 часов была в гостях, после чего отправилась домой. Телефон в этот день с собой она не брала. Предполагается, что ребенок может находиться в районе школы или своего дома на Моторостроителей, 11. Родители просят всех, кто сегодня видел девочку и что-то знает о ее местонахождении, позвонить по телефону + 7 908 279-13-73. Также ребенок мог попасть в кадр камер наблюдения. Обновлено 08.12.2021 в 20.10 часов: Семилетняя девочка найдена. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда памяти Ирины Бухановой. «Найдена! Жива! Всем спасибо, просьба снять репосты», — говорится в сообщении группы. Дежурный инфорг группы Юлия сообщила URA.RU, что девочка заигралась в гостях. «Девочку нашли благодаря репостам информации о поиске ребенка в соцсетях. Люди, у кого девочка находилась в гостях, увидели репост и привели ребенка домой. Поэтому мы всегда просим, как можно больше делать репостов наших объявлений, это очень важно», — сказала Юлия.