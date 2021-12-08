ФСБ заинтересовалось ремонтом челябинской школы

Ущерб бюджету причинен на миллионы рублей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Южноуральске в отношении руководителя МБОУ ДО «Детская художественная школа» возбудили уголовное дело за халатность. Как сообщили URA.RU в Контрольно-счетной палате (КСП) Челябинской области, при проведении капремонта были выявлены нарушения. Уголовное дело сопровождали ГУ МВД и УФСБ России по региону.

«Управление следственного комитета по Челябинской области возбудило уголовное дело. При проверке использования бюджетных средств, направленных на капремонт детской художественной школы, выявлены многочисленные нарушения. Это факты некачественных работ, оплаты за невыполненные работы и нарушения законодательства о закупках», — заявили в КСП.

Проверка аудиторов КСП выявила неэффективное использование бюджетных средств в размере более 24 млн рублей. Ущерб бюджету причинен на 2 млн рублей. По состоянию на 1 декабря текущего года эксплуатация здания не осуществляется. По документам, ремонт художественной школы завершен в декабре 2020 года.