Инсайд: в Перми назначен новый глава транспортной прокуратуры 16 декабря 2021 в 15:29 Размер текста - 17 + Ранее Плотников работал в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU В Пермском крае назначен новый транспортный прокурор. Им стал Денис Плотников. Об этом URA.RU рассказали источники в силовых структурах. «Плотников назначен должность. Приказ уже есть», — сообщил источник. Также он рассказал, что Плотников сам очень хотел перевода в Пермь и ждал нового назначения. На работе его ждут в понедельник. Ранее Денис Плотников работал начальником отдела правовой статистики и защиты информации Уральской транспортной прокуратуры в Екатеринбурге. URA.RU рассказывало об увольнении экс-руководителя Пермской транспортной прокуратуры Сергея Шутова. Он уволился по собственному желанию и вышел на пенсию. Получить оперативный комментарий от транспортную прокуратуры не удалось. Туда направлен запрос. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту. В Пермском крае назначен новый транспортный прокурор. Им стал Денис Плотников. Об этом URA.RU рассказали источники в силовых структурах. «Плотников назначен должность. Приказ уже есть», — сообщил источник. Также он рассказал, что Плотников сам очень хотел перевода в Пермь и ждал нового назначения. На работе его ждут в понедельник. Ранее Денис Плотников работал начальником отдела правовой статистики и защиты информации Уральской транспортной прокуратуры в Екатеринбурге. URA.RU рассказывало об увольнении экс-руководителя Пермской транспортной прокуратуры Сергея Шутова. Он уволился по собственному желанию и вышел на пенсию. Получить оперативный комментарий от транспортную прокуратуры не удалось. Туда направлен запрос. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} Расскажите о новости друзьям