Инсайд: в Перми назначен новый глава транспортной прокуратуры

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Пресс-конференция, посвященная результатам работы прокуратуры города Екатеринбурга в 2019 году. Екатеринбург, значок, прокурор, прокуратура, прокуратура россии, погоны, эмблема прокуратуры, юрист первого класса
Ранее Плотников работал в Екатеринбурге Фото:

В Пермском крае назначен новый транспортный прокурор. Им стал Денис Плотников. Об этом URA.RU рассказали источники в силовых структурах.

«Плотников назначен должность. Приказ уже есть», — сообщил источник. Также он рассказал, что Плотников сам очень хотел перевода в Пермь и ждал нового назначения. На работе его ждут в понедельник.

Ранее Денис Плотников работал начальником отдела правовой статистики и защиты информации Уральской транспортной прокуратуры в Екатеринбурге. URA.RU рассказывало об увольнении экс-руководителя Пермской транспортной прокуратуры Сергея Шутова. Он уволился по собственному желанию и вышел на пенсию.

Получить оперативный комментарий от транспортную прокуратуры не удалось. Туда направлен запрос.

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В Пермском крае назначен новый транспортный прокурор. Им стал Денис Плотников. Об этом URA.RU рассказали источники в силовых структурах. «Плотников назначен должность. Приказ уже есть», — сообщил источник. Также он рассказал, что Плотников сам очень хотел перевода в Пермь и ждал нового назначения. На работе его ждут в понедельник. Ранее Денис Плотников работал начальником отдела правовой статистики и защиты информации Уральской транспортной прокуратуры в Екатеринбурге. URA.RU рассказывало об увольнении экс-руководителя Пермской транспортной прокуратуры Сергея Шутова. Он уволился по собственному желанию и вышел на пенсию. Получить оперативный комментарий от транспортную прокуратуры не удалось. Туда направлен запрос.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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