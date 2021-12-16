Инсайд: в Перми назначен новый глава транспортной прокуратуры

В Пермском крае назначен новый транспортный прокурор. Им стал Денис Плотников. Об этом URA.RU рассказали источники в силовых структурах.
«Плотников назначен должность. Приказ уже есть», — сообщил источник. Также он рассказал, что Плотников сам очень хотел перевода в Пермь и ждал нового назначения. На работе его ждут в понедельник.
Ранее Денис Плотников работал начальником отдела правовой статистики и защиты информации Уральской транспортной прокуратуры в Екатеринбурге. URA.RU рассказывало об увольнении экс-руководителя Пермской транспортной прокуратуры Сергея Шутова. Он уволился по собственному желанию и вышел на пенсию.
Получить оперативный комментарий от транспортную прокуратуры не удалось. Туда направлен запрос.
В Пермском крае назначен новый транспортный прокурор. Им стал Денис Плотников. Об этом URA.RU рассказали источники в силовых структурах. «Плотников назначен должность. Приказ уже есть», — сообщил источник. Также он рассказал, что Плотников сам очень хотел перевода в Пермь и ждал нового назначения. На работе его ждут в понедельник. Ранее Денис Плотников работал начальником отдела правовой статистики и защиты информации Уральской транспортной прокуратуры в Екатеринбурге. URA.RU рассказывало об увольнении экс-руководителя Пермской транспортной прокуратуры Сергея Шутова. Он уволился по собственному желанию и вышел на пенсию. Получить оперативный комментарий от транспортную прокуратуры не удалось. Туда направлен запрос.