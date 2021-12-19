Минобороны ФРГ: нужно ввести санкции против Путина

В Германии считают, что нужно ввести санкции против Владимира Путина и его окружения Фото: Владимир Андреев © URA.RU

За обострение конфликта на Украине необходимо ввести санкции в отношении руководства России, в том числе президента Владимира Путина. С таким заявлением выступила глава Министерства обороны Германии Кристина Ламбрехт.

«Мы должны использовать весь набор инструментов, который у нас есть. Прямо сейчас мы должны нацелить Путина и его окружение. Виновные в агрессии должны чувствовать личные последствия, например, что они больше не могут ехать на Елисейские поля в Париж за покупками», — поделилась Ламбрехт с немецким изданием Bild.

Она призналась, что обеспокоена ситуацией вокруг Украины и якобы размещением вблизи ее границ российских войск. Поэтому Ламбрехт направилась в Литву, чтобы выяснить мнение о ситуации у сил быстрого реагирования НАТО.

В последние неделе ситуация на Украине обострилась. Страны НАТО винят в этом Россию и требуют снизить напряженность вокруг этой ситуации.