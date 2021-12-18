18 декабря 2021
17 декабря 2021
16 декабря 2021

В Пермском медуниверситете выдвинули кандидата на пост ректора

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Курган, документы, бумаги на подпись, бумаги к заседанию
Документы от кандидатов на пост ректора ПГМУ принимаются до 28 декабря Фото:

Исполняющая обязанности ректора Пермского государственного медуниверситета (ПГМУ) Наталия Минаева выдвинута в качестве кандидата на должность ректора этого вуза. Сообщение опубликовано на официальном сайте университета. Кандидатуру Минаевой предложил ученый совет университета.

«На заседании ученого совета принято решение о выдвижении в качестве кандидата на должность ректора университета от ученого совета ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера исполняющую обязанности ректора — доктора медицинских наук, профессора Минаеву Наталию Витальевну», — говорится в сообщении.

В ноябре вуз объявил о начале процедуры выборов ректора Университета. Документы от кандидатов принимаются до 28 декабря. Минаева возглавила медуниверситет в статусе «и.о» в конце 2020 года. Это произошло после смерти предыдущего руководителя вуза Ирины Корюкиной. Ранее Минаеву познакомили с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко в ходе его недавнего визита в Пермь. Ожидается, что это ускорит процесс выборов ректора.

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Исполняющая обязанности ректора Пермского государственного медуниверситета (ПГМУ) Наталия Минаева выдвинута в качестве кандидата на должность ректора этого вуза. Сообщение опубликовано на официальном сайте университета. Кандидатуру Минаевой предложил ученый совет университета. «На заседании ученого совета принято решение о выдвижении в качестве кандидата на должность ректора университета от ученого совета ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера исполняющую обязанности ректора — доктора медицинских наук, профессора Минаеву Наталию Витальевну», — говорится в сообщении. В ноябре вуз объявил о начале процедуры выборов ректора Университета. Документы от кандидатов принимаются до 28 декабря. Минаева возглавила медуниверситет в статусе «и.о» в конце 2020 года. Это произошло после смерти предыдущего руководителя вуза Ирины Корюкиной. Ранее Минаеву познакомили с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко в ходе его недавнего визита в Пермь. Ожидается, что это ускорит процесс выборов ректора.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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