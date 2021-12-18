В Пермском медуниверситете выдвинули кандидата на пост ректора

20 декабря 2021 в 12:06 Размер текста - 17 +

Документы от кандидатов на пост ректора ПГМУ принимаются до 28 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Исполняющая обязанности ректора Пермского государственного медуниверситета (ПГМУ) Наталия Минаева выдвинута в качестве кандидата на должность ректора этого вуза. Сообщение опубликовано на официальном сайте университета. Кандидатуру Минаевой предложил ученый совет университета. «На заседании ученого совета принято решение о выдвижении в качестве кандидата на должность ректора университета от ученого совета ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера исполняющую обязанности ректора — доктора медицинских наук, профессора Минаеву Наталию Витальевну», — говорится в сообщении. В ноябре вуз объявил о начале процедуры выборов ректора Университета. Документы от кандидатов принимаются до 28 декабря. Минаева возглавила медуниверситет в статусе «и.о» в конце 2020 года. Это произошло после смерти предыдущего руководителя вуза Ирины Корюкиной. Ранее Минаеву познакомили с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко в ходе его недавнего визита в Пермь. Ожидается, что это ускорит процесс выборов ректора. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Исполняющая обязанности ректора Пермского государственного медуниверситета (ПГМУ) Наталия Минаева выдвинута в качестве кандидата на должность ректора этого вуза. Сообщение опубликовано на официальном сайте университета. Кандидатуру Минаевой предложил ученый совет университета. «На заседании ученого совета принято решение о выдвижении в качестве кандидата на должность ректора университета от ученого совета ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера исполняющую обязанности ректора — доктора медицинских наук, профессора Минаеву Наталию Витальевну», — говорится в сообщении. В ноябре вуз объявил о начале процедуры выборов ректора Университета. Документы от кандидатов принимаются до 28 декабря. Минаева возглавила медуниверситет в статусе «и.о» в конце 2020 года. Это произошло после смерти предыдущего руководителя вуза Ирины Корюкиной. Ранее Минаеву познакомили с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко в ходе его недавнего визита в Пермь. Ожидается, что это ускорит процесс выборов ректора.