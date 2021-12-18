В Пермском медуниверситете выдвинули кандидата на пост ректора

Исполняющая обязанности ректора Пермского государственного медуниверситета (ПГМУ) Наталия Минаева выдвинута в качестве кандидата на должность ректора этого вуза. Сообщение опубликовано на официальном сайте университета. Кандидатуру Минаевой предложил ученый совет университета.
«На заседании ученого совета принято решение о выдвижении в качестве кандидата на должность ректора университета от ученого совета ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера исполняющую обязанности ректора — доктора медицинских наук, профессора Минаеву Наталию Витальевну», — говорится в сообщении.
В ноябре вуз объявил о начале процедуры выборов ректора Университета. Документы от кандидатов принимаются до 28 декабря. Минаева возглавила медуниверситет в статусе «и.о» в конце 2020 года. Это произошло после смерти предыдущего руководителя вуза Ирины Корюкиной. Ранее Минаеву познакомили с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко в ходе его недавнего визита в Пермь. Ожидается, что это ускорит процесс выборов ректора.
Исполняющая обязанности ректора Пермского государственного медуниверситета (ПГМУ) Наталия Минаева выдвинута в качестве кандидата на должность ректора этого вуза. Сообщение опубликовано на официальном сайте университета. Кандидатуру Минаевой предложил ученый совет университета. «На заседании ученого совета принято решение о выдвижении в качестве кандидата на должность ректора университета от ученого совета ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера исполняющую обязанности ректора — доктора медицинских наук, профессора Минаеву Наталию Витальевну», — говорится в сообщении. В ноябре вуз объявил о начале процедуры выборов ректора Университета. Документы от кандидатов принимаются до 28 декабря. Минаева возглавила медуниверситет в статусе «и.о» в конце 2020 года. Это произошло после смерти предыдущего руководителя вуза Ирины Корюкиной. Ранее Минаеву познакомили с главой Минздрава РФ Михаилом Мурашко в ходе его недавнего визита в Пермь. Ожидается, что это ускорит процесс выборов ректора.