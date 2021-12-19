СМИ: свердловский врач заявила о мертворождении после COVID-19

Врач сообщила о случаях смерти нерожденных детей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Две женщины в Свердловской области родили мертвых детей после заражения коронавирусом. Об этом заявила директор НИИ охраны материнства и младенчества Екатеринбурга, акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Галина Мальгина.

«К сожалению, мы столкнулись [с мертворождением] у двух пациенток: у одной на сроке уже близком к доношенному, у второй на сроке 23-24 недели», — цитирует Е1.ru Мальгину. Она подчеркнула, что такие случаи были замечены только в третью волну пандемии.

Мальгина считает, что нерожденные дети умирали из-за закупорки сосудов, по которым питательные вещества передавались от матери ребенку. По словам врача, аномалия развивалась так быстро, что медики не успевали ее зафиксировать. Матери могут столкнуться с такими последствиями болезни при заражении дельта-штаммом коронавируса, высказала мнение Мальгина.

URA.RU обратилось к пресс-секретарю свердловского минздрава Константину Шестакову и в оперштаб по борьбе с COVID-19. Ответов на момент публикации не поступало.

Ранее сообщалось об особой опасности штамма «Омикрон». Руководитель екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов, читал, что эта разновидность COVID-19 может вызывать пандемию в три раза быстрее.