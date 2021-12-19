19 декабря 2021
18 декабря 2021

СМИ: свердловский врач заявила о мертворождении после COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, палата интенсивной терапии, роддом, эпидемия, интенсивная терапия, врач, больница, реанимация, медик, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
Врач сообщила о случаях смерти нерожденных детей Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Две женщины в Свердловской области родили мертвых детей после заражения коронавирусом. Об этом заявила директор НИИ охраны материнства и младенчества Екатеринбурга, акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Галина Мальгина.

«К сожалению, мы столкнулись [с мертворождением] у двух пациенток: у одной на сроке уже близком к доношенному, у второй на сроке 23-24 недели», — цитирует Е1.ru Мальгину. Она подчеркнула, что такие случаи были замечены только в третью волну пандемии.

Мальгина считает, что нерожденные дети умирали из-за закупорки сосудов, по которым питательные вещества передавались от матери ребенку. По словам врача, аномалия развивалась так быстро, что медики не успевали ее зафиксировать. Матери могут столкнуться с такими последствиями болезни при заражении дельта-штаммом коронавируса, высказала мнение Мальгина.

URA.RU обратилось к пресс-секретарю свердловского минздрава Константину Шестакову и в оперштаб по борьбе с COVID-19. Ответов на момент публикации не поступало.

Ранее сообщалось об особой опасности штамма «Омикрон». Руководитель екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов, читал, что эта разновидность COVID-19 может вызывать пандемию в три раза быстрее.

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Две женщины в Свердловской области родили мертвых детей после заражения коронавирусом. Об этом заявила директор НИИ охраны материнства и младенчества Екатеринбурга, акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Галина Мальгина. «К сожалению, мы столкнулись [с мертворождением] у двух пациенток: у одной на сроке уже близком к доношенному, у второй на сроке 23-24 недели», — цитирует Е1.ru Мальгину. Она подчеркнула, что такие случаи были замечены только в третью волну пандемии. Мальгина считает, что нерожденные дети умирали из-за закупорки сосудов, по которым питательные вещества передавались от матери ребенку. По словам врача, аномалия развивалась так быстро, что медики не успевали ее зафиксировать. Матери могут столкнуться с такими последствиями болезни при заражении дельта-штаммом коронавируса, высказала мнение Мальгина. URA.RU обратилось к пресс-секретарю свердловского минздрава Константину Шестакову и в оперштаб по борьбе с COVID-19. Ответов на момент публикации не поступало. Ранее сообщалось об особой опасности штамма «Омикрон». Руководитель екатеринбургского НИИ вирусных инфекций центра «Вектор» Роспотребнадзора Александр Семенов, читал, что эта разновидность COVID-19 может вызывать пандемию в три раза быстрее.
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