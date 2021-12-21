Свердловчанина, который заживо сжег ветерана, отправили в тюрьму

По решению суда, убийца будет выплачивать родственникам убитого по 1,6 млн Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Режа (Свердловская область), который заживо сжег ветерана труда в его квартире 27 февраля, приговорен к 17 годам и двум месяцам лишения свободы. Сначала его отправят в тюрьму, а затем переведут в колонию, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Свердловский областной суд назначил виновному наказание в виде 17 лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием первых шести лет в тюрьме, оставшегося срока — в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении ведомства. После выхода осужденного из колонии его свобода будет ограничена еще на два года. Каждый из потерпевших родственников убитого получит от убийцы по 1,6 млн рублей.

Старший помощник руководителя СУ Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга рассказал URA.RU, что свердловчанин в начале года украл у ветерана 1850 рублей, а когда посчитал, что тот может написать заявление в полицию, избил пенсионера в его квартире и поджег вещи. Ветеран, который не смог подняться с пола, сгорел заживо. Убийца был пьян, но понимал, что оставил беспомощного пенсионера в горящей квартире.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил URA.RU, что на место происшествия выезжали сотрудники уголовного розыска. Они и задержали убийцу. «Ранее он был судим за причинение легкого вреда здоровью и кражу», — уточнил Горелых.