От двух чиновников телефонные мошенники получили около семи миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области два топ-чиновника стали жертвами телефонных мошенников. По данным URA.RU, речь идет об одном из шести заместителей министра финансов региона (его фамилия не раскрывается) и, предположительно, главном архитекторе Нижнего Тагила Ирине Бородиной.

Журналисты 24 декабря сообщили, что «один из высокопоставленных чиновников в Екатеринбурге отправил три миллиона рублей» аферистам. «Его развели по обычной схеме. Сказали, что вокруг его банковского счета наблюдается подозрительная активность, кто-то хочет оформить кредит от его имени и т. д. Он поверил, снял деньги и отправил их на так называемый резервный счет, на номер аферистов, который ему продиктовали», — рассказывал источник ЕАН.

Утром 27-го в мэрию Екатеринбурга приходил сотрудник уголовного розыска, чтобы рассказать, как полиция борется с преступностью. «Во время диалога выяснилось, что [от мошенников] пострадали замминистра финансов и некий чиновник из Нижнего Тагила — вероятно, Бородина», — рассказал источник URA.RU в городской власти.

Собеседник, близкий к нижнетагильской администрации, уточнил, что, по его данным, Бородина перечислила злоумышленникам около четырех миллионов рублей. «Она даже заняла деньги у знакомых, взяла какие-то кредиты. Потом, когда все поняла, попыталась связаться с мошенниками, но безрезультатно», — поделился источник. Узнать у самой Бородиной, правда ли это, не удалось: в ее приемной корреспонденту сказали, что начальница занята как минимум до завтра. А представитель свердловского минфина не ответила на звонок URA.RU.

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