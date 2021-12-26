Десятки пермяков выиграли более миллиона в лотерею

27 декабря 2021 в 20:50 Размер текста - 17 +

Всего жители Пермского края выиграли за 2021 год более 580 млн рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU За 2021 год 21 житель Пермского края выиграл более миллиона рублей. Такой информацией с URA.RU поделились аналитики из компании «Столото». «47 жителей Пермского края стали обладателями выигрышей более 500 тыс. рублей, из них 21 стали лотерейными миллионерами», — сообщили в «Столото». Всего выигрышных билетов в Пермском крае в этом году было более 2 млн. В общем жители края за год выиграли более 580 млн рублей. Наибольший выигрыш в 2 010 000 рублей получил житель Перми. Второй самый большой выигрыш у пермяков составил 1 700 000 рублей. На третьем и четвертом месте 1 600 280 и 1 342 305 рублей, соответственно. Пятерку самых больших призов в этом году замыкает выигрыш в 1 284 660 рублей. Рекордсмен среди пермяков выиграл в 2020 году суперприз в размере 545 млн рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

За 2021 год 21 житель Пермского края выиграл более миллиона рублей. Такой информацией с URA.RU поделились аналитики из компании «Столото». «47 жителей Пермского края стали обладателями выигрышей более 500 тыс. рублей, из них 21 стали лотерейными миллионерами», — сообщили в «Столото». Всего выигрышных билетов в Пермском крае в этом году было более 2 млн. В общем жители края за год выиграли более 580 млн рублей. Наибольший выигрыш в 2 010 000 рублей получил житель Перми. Второй самый большой выигрыш у пермяков составил 1 700 000 рублей. На третьем и четвертом месте 1 600 280 и 1 342 305 рублей, соответственно. Пятерку самых больших призов в этом году замыкает выигрыш в 1 284 660 рублей. Рекордсмен среди пермяков выиграл в 2020 году суперприз в размере 545 млн рублей.