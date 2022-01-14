Политолог: Россия присоединит Донбасс, если не договорится с НАТО

В случае неудачных договоренностей между Россией и Североатлантическим Альянсом (НАТО) о гарантиях безопасности Москва может признать Донецкую и Луганскую народные республики. С таким заявлением выступил украинский историк и политолог Владимир Корнилов.
«Я всегда выступаю за то, чтобы Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики, и в конечном итоге приняла их в свой состав, причем в полном объеме, в том числе и ту часть, которая пока что временно оккупирована Украиной. Если после провала этих переговоров начнется новое обострение, Россия уже не раз намекала на то, что опция признания ДНР-ЛНР имеется, она рассматривается», — сказал Корнилов в интервью Украине.ру.
Политолог также отметил, что ранее чиновники РФ придерживались Минских соглашений по территории Донбасса. «Теперь мы уже слышим, особенно на многих подействовало слово в устах Владимира Путина, когда он сказал, что ДНР-ЛНР являются пока непризнанными», — подытожил он.
Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев также заявлял, что власти Украины искусственно нагнетают ситуацию вокруг Донбасса. По его словам, это делается для того, чтобы избавиться от мятежных регионов и максимально интегрироваться в НАТО.
Переговоры РФ и НАТО прошли 12 января в Брюсселе. Военно-политический союз не пошел на компромисс по расширению альянса на Восток, что было ключевым условием России. На заседании прямо было сказано, что дальнейшее ухудшение ситуации может привести к тяжелым последствиям для европейской безопасности, передает «Пятый канал».
В случае неудачных договоренностей между Россией и Североатлантическим Альянсом (НАТО) о гарантиях безопасности Москва может признать Донецкую и Луганскую народные республики. С таким заявлением выступил украинский историк и политолог Владимир Корнилов. «Я всегда выступаю за то, чтобы Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики, и в конечном итоге приняла их в свой состав, причем в полном объеме, в том числе и ту часть, которая пока что временно оккупирована Украиной. Если после провала этих переговоров начнется новое обострение, Россия уже не раз намекала на то, что опция признания ДНР-ЛНР имеется, она рассматривается», — сказал Корнилов в интервью Украине.ру. Политолог также отметил, что ранее чиновники РФ придерживались Минских соглашений по территории Донбасса. «Теперь мы уже слышим, особенно на многих подействовало слово в устах Владимира Путина, когда он сказал, что ДНР-ЛНР являются пока непризнанными», — подытожил он. Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев также заявлял, что власти Украины искусственно нагнетают ситуацию вокруг Донбасса. По его словам, это делается для того, чтобы избавиться от мятежных регионов и максимально интегрироваться в НАТО. Переговоры РФ и НАТО прошли 12 января в Брюсселе. Военно-политический союз не пошел на компромисс по расширению альянса на Восток, что было ключевым условием России. На заседании прямо было сказано, что дальнейшее ухудшение ситуации может привести к тяжелым последствиям для европейской безопасности, передает «Пятый канал».