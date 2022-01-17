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В Пермском крае ищут инвесторов для строительства крытого катка

© Служба новостей «URA.RU»
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Ольга Фаткулина, серебряная медалистка Олимпийских игр Сочи-2014. Челябинск, каток, лед, спорт, ледовый дворец
Стоимость объекта оценивается в сотни миллионов рублей Фото:

В Пермском крае ищут инвесторов для строительства крытого ледового катка в Чусовом. Стоимость проекта оценивается в 330 млн рублей, сообщается на сайте «Деловой России».

«Проект предполагает развитие на территории муниципального образования [городской округ] популярных среди населения видов спорта (хоккей, фигурное катание). Общая стоимость проекта оценивается в 328 миллионов рублей. Приглашаем предпринимателей рассмотреть возможность инвестирования в строительство данного объекта», — сообщается на сайте. По информации Агентства инвестиционного развития Пермского края, «решение о финансировании проекта из бюджета не принято».

Площадь катка с искусственным льдом, согласно проекту, составляет 3,1 тысячи квадратных метров. Он рассчитан на не менее, чем 200 зрителей. Проект предполагает строительство ледовой арены, зала индивидуальной силовой подготовки, командных раздевалок, буфета, а также административных, бытовых и технических помещений.

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В Пермском крае ищут инвесторов для строительства крытого ледового катка в Чусовом. Стоимость проекта оценивается в 330 млн рублей, сообщается на сайте «Деловой России». «Проект предполагает развитие на территории муниципального образования [городской округ] популярных среди населения видов спорта (хоккей, фигурное катание). Общая стоимость проекта оценивается в 328 миллионов рублей. Приглашаем предпринимателей рассмотреть возможность инвестирования в строительство данного объекта», — сообщается на сайте. По информации Агентства инвестиционного развития Пермского края, «решение о финансировании проекта из бюджета не принято». Площадь катка с искусственным льдом, согласно проекту, составляет 3,1 тысячи квадратных метров. Он рассчитан на не менее, чем 200 зрителей. Проект предполагает строительство ледовой арены, зала индивидуальной силовой подготовки, командных раздевалок, буфета, а также административных, бытовых и технических помещений.
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