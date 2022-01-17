Пенсионерка в Екатеринбурге три месяца живет без газа и отопления. «Это месть со стороны УК»

18 января 2022 в 16:39 Размер текста - 17 +

Горожанка борется за газ в квартире в суде Фото: Александр Елизаров © URA.RU Екатеринбургская пенсионерка Вера Кочеткова считает, что управляющая компания «Квартал» мстит ей за критику, отключив от газа, отопления и горячей воды. Коммунальщики утверждают, что горожанку лишили ресурса из-за отсутствия вентиляции в квартире. URA.RU выслушало обе стороны этого конфликта, который сейчас решается через суд. «Осенью я не пустила с проверкой вентиляции представителя УК Владимира Михеева, потому что его боюсь. Я была понятой, когда в его компанию нагрянула полиция, а потом активно собирала подписи жильцов, чтобы сменить УК. Он меня возненавидел, угрожал и даже толкал, говорил, что меня скоро ждет встреча с Богом», — говорит Вера Кочеткова, хозяйка квартиры в доме № 11 на улице Очеретина. Поскольку дом имеет газовое оборудование, пенсионерка лишилась вместе с газом и горячей воды с отоплением. Спасают женщину электрические плитка, чайник и три обогревателя. В борьбе за газ пенсионерка позвала независимую комиссию, куда вошли представители прокуратуры, газовой компании и Госжилнадзора. С ее слов, они не нашли нарушений в жилище. Тем не менее, газ горожанке так и не вернули: более того, вырезали часть трубы, которая подает ресурс в жилище Кочетковой, и поставили заглушку. «Сделали это так топорно, что вечером 30 декабря 2021 года я почувствовала запах газа в подъезде. Вызвала „Екатеринбурггаз“, они обнаружили утечку и отключили весь подъезд. Новый год все жильцы встречали без газа, горячей воды и отопления», — продолжает старушка. Новость по теме Силовики провели операцию в УК Екатеринбурга из-за 20 миллионов Владимир Михеев утверждает, что без газа пенсионерка сидит по своей вине. «У дамы отсутствует вентиляция в квартире в полном объеме, поэтому отключен газ, а заключение экспертизы, которое она предъявила, поддельное. Я этот дом строил, являлся проектировщиком, заказчиком, генподрядчиком. Поэтому если из-за выжившей из ума тортиллы дом взорвется — меня первого прокуратура начнет тягать», — заявил URA.RU Михеев. Мужчина уточнил, что на данный момент продал УК «Квартал», но в проверке газового оборудования принимал участие по доверенности. «Что касается ситуации перед Новым годом, то это Кочеткова наняла алкоголиков и сама ночью сделала врезку, а потом приехал „Екатеринбурггаз“, обнаружил утечку и еще раз отрезал ей газ. Я — Михеев, человек, который построил больше 200 тысяч квадратных метров. А черепаха Тортилла — неадекватный больной человек, который хочет взорвать дом», — считает Михеев.



Кочеткова обратилась в Верх-Исетский суд с жалобой на действия УК «Квартал», рассмотрение дела уже назначено на 27 января. Также пенсионерка написала заявления в прокуратуру и следственный комитет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Екатеринбургская пенсионерка Вера Кочеткова считает, что управляющая компания «Квартал» мстит ей за критику, отключив от газа, отопления и горячей воды. Коммунальщики утверждают, что горожанку лишили ресурса из-за отсутствия вентиляции в квартире. URA.RU выслушало обе стороны этого конфликта, который сейчас решается через суд. «Осенью я не пустила с проверкой вентиляции представителя УК Владимира Михеева, потому что его боюсь. Я была понятой, когда в его компанию нагрянула полиция, а потом активно собирала подписи жильцов, чтобы сменить УК. Он меня возненавидел, угрожал и даже толкал, говорил, что меня скоро ждет встреча с Богом», — говорит Вера Кочеткова, хозяйка квартиры в доме № 11 на улице Очеретина. Поскольку дом имеет газовое оборудование, пенсионерка лишилась вместе с газом и горячей воды с отоплением. Спасают женщину электрические плитка, чайник и три обогревателя. В борьбе за газ пенсионерка позвала независимую комиссию, куда вошли представители прокуратуры, газовой компании и Госжилнадзора. С ее слов, они не нашли нарушений в жилище. Тем не менее, газ горожанке так и не вернули: более того, вырезали часть трубы, которая подает ресурс в жилище Кочетковой, и поставили заглушку. «Сделали это так топорно, что вечером 30 декабря 2021 года я почувствовала запах газа в подъезде. Вызвала „Екатеринбурггаз“, они обнаружили утечку и отключили весь подъезд. Новый год все жильцы встречали без газа, горячей воды и отопления», — продолжает старушка. Владимир Михеев утверждает, что без газа пенсионерка сидит по своей вине. «У дамы отсутствует вентиляция в квартире в полном объеме, поэтому отключен газ, а заключение экспертизы, которое она предъявила, поддельное. Я этот дом строил, являлся проектировщиком, заказчиком, генподрядчиком. Поэтому если из-за выжившей из ума тортиллы дом взорвется — меня первого прокуратура начнет тягать», — заявил URA.RU Михеев. Мужчина уточнил, что на данный момент продал УК «Квартал», но в проверке газового оборудования принимал участие по доверенности. «Что касается ситуации перед Новым годом, то это Кочеткова наняла алкоголиков и сама ночью сделала врезку, а потом приехал „Екатеринбурггаз“, обнаружил утечку и еще раз отрезал ей газ. Я — Михеев, человек, который построил больше 200 тысяч квадратных метров. А черепаха Тортилла — неадекватный больной человек, который хочет взорвать дом», — считает Михеев. Кочеткова обратилась в Верх-Исетский суд с жалобой на действия УК «Квартал», рассмотрение дела уже назначено на 27 января. Также пенсионерка написала заявления в прокуратуру и следственный комитет.