Свердловчанку, на которую Бастрыкину заявил экс-муж, вызвали в СК

Следственный комитет проводит проверку по поручению Александра Бастрыкина Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Жительницу Екатеринбурга Луизу, которая обвинила бывшего супруга в побоях, вызвали на беседу к следователю Кировского района Екатеринбурга (Свердловская область). На встрече присутствовал психолог. Об этом URA.RU сообщила сама женщина. До этого муж заявил на нее в СК из-за претензий по уходу за ребенком.

«Меня вызвали к следователю Кировского района города — на беседу. Следователь хотел разобраться в причинах нашего конфликта с бывшим мужем. Я ответила на все вопросы. На встрече присутствовал психолог, который все фиксировал», — поделилась Луиза.

Женщина надеется, что Следственный комитет проведет проверку и примет законное решение, которое будет учитывать интересы ребенка. «К сожалению, наш конфликт вышел за пределы семьи и стал общественным достоянием, чего я не хотела. Очень надеюсь, что следователь проведет всю необходимую работу и при принятии решения будет ориентироваться только на то, что будет хорошо для ребенка», — говорит женщина.

Луиза напомнила, что не против общения ребенка с отцом. Девочка проводит с ним столько времени, сколько определено судебным решением. «Мой бывший муж хочет лишить меня родительных прав только для того, чтобы мне насолить, сделать побольнее. Это ненормально. Причин для лишения нет никаких. И все же я надеюсь, что возникший конфликт можно не разжигать дальше, прийти к судебному предписанию и выполнять его во благо нашей дочери», — отметила горожанка.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там сообщили, что следственный комитет проводит проверку. Ранее URA.RU писало, что председатель СК России Александр Бастрыкин отреагировал на обращение екатеринбуржца, который обвинил бывшую супругу в ненадлежащем уходе за их общим ребенком. Бастрыкин поручил руководителю СУ по Свердловской области Михаилу Богинскому разобраться в ситуации и доложить о результатах проверки.

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