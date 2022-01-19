Свердловские сыщики ищут петербуржца, который пропал в Кольцово. Фото

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Сыщики гарантируют конфиденциальность тем, кто владеет информацией о Станиславе Бударецком (на фото) Фото:

Следователи Екатеринбурга устанавливают местонахождение без вести пропавшего жителя Ленинградской области Станислава Бударецкого. Мужчина три года назад прилетел из Новосибирска в аэропорт «Кольцово» и пропал, говорится на сайте ведомства.

«Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области в рамках уголовного дела устанавливается местонахождение без вести пропавшего Станислава Владиславовича Бударецкого, 22.02.1990 г. р., являющегося жителем города Тихвин Ленинградской области. 21 мая 2019 года мужчина на авиарейсе S7-5017 сообщением „Новосибирск—Екатеринбург“ прибыл в аэропорт Кольцово. С тех пор информации о его местонахождении не имеется», — говорится в сообщении.

Приметы пропавшего — на вид около 30 лет, славянской внешности, рост 175-180 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы короткие светлые, глаза серо-голубые. При себе имел паспорт, а также банковские карты.

Следователи пока не раскрывают род деятельности мужчины. По информации из СМИ и соцсетей, Станислав Бударецкий увлекался интеллектуальными играми и принимал участие в региональных соревнованиях «Что? Где? Когда?». Следствие просит всех, кому что-либо известно о возможном местонахождении пропавшего или об обстоятельствах его исчезновения, обратиться по телефону: 8(953) 609-49-55.

Станислав Бударецкий
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В архиве Бударецкого (второй справа) есть совместное фото со звездой «Что? Где? Когда?» Анатолием Вассерманом
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Следователи Екатеринбурга устанавливают местонахождение без вести пропавшего жителя Ленинградской области Станислава Бударецкого. Мужчина три года назад прилетел из Новосибирска в аэропорт «Кольцово» и пропал, говорится на сайте ведомства. «Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области в рамках уголовного дела устанавливается местонахождение без вести пропавшего Станислава Владиславовича Бударецкого, 22.02.1990 г. р., являющегося жителем города Тихвин Ленинградской области. 21 мая 2019 года мужчина на авиарейсе S7-5017 сообщением „Новосибирск—Екатеринбург“ прибыл в аэропорт Кольцово. С тех пор информации о его местонахождении не имеется», — говорится в сообщении. Приметы пропавшего — на вид около 30 лет, славянской внешности, рост 175-180 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы короткие светлые, глаза серо-голубые. При себе имел паспорт, а также банковские карты. Следователи пока не раскрывают род деятельности мужчины. По информации из СМИ и соцсетей, Станислав Бударецкий увлекался интеллектуальными играми и принимал участие в региональных соревнованиях «Что? Где? Когда?». Следствие просит всех, кому что-либо известно о возможном местонахождении пропавшего или об обстоятельствах его исчезновения, обратиться по телефону: 8(953) 609-49-55.
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