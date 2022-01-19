Сыщики гарантируют конфиденциальность тем, кто владеет информацией о Станиславе Бударецком (на фото)Фото: предоставлено СКР по Свердловской области
Следователи Екатеринбурга устанавливают местонахождение без вести пропавшего жителя Ленинградской области Станислава Бударецкого. Мужчина три года назад прилетел из Новосибирска в аэропорт «Кольцово» и пропал, говорится на сайте ведомства.
«Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области в рамках уголовного дела устанавливается местонахождение без вести пропавшего Станислава Владиславовича Бударецкого, 22.02.1990 г. р., являющегося жителем города Тихвин Ленинградской области. 21 мая 2019 года мужчина на авиарейсе S7-5017 сообщением „Новосибирск—Екатеринбург“ прибыл в аэропорт Кольцово. С тех пор информации о его местонахождении не имеется», — говорится в сообщении.
Приметы пропавшего — на вид около 30 лет, славянской внешности, рост 175-180 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы короткие светлые, глаза серо-голубые. При себе имел паспорт, а также банковские карты.
Следователи пока не раскрывают род деятельности мужчины. По информации из СМИ и соцсетей, Станислав Бударецкий увлекался интеллектуальными играми и принимал участие в региональных соревнованиях «Что? Где? Когда?». Следствие просит всех, кому что-либо известно о возможном местонахождении пропавшего или об обстоятельствах его исчезновения, обратиться по телефону: 8(953) 609-49-55.
Станислав Бударецкий
Фото: предоставлено СКР по Свердловской области
В архиве Бударецкого (второй справа) есть совместное фото со звездой «Что? Где? Когда?» Анатолием Вассерманом
Следователи Екатеринбурга устанавливают местонахождение без вести пропавшего жителя Ленинградской области Станислава Бударецкого. Мужчина три года назад прилетел из Новосибирска в аэропорт «Кольцово» и пропал, говорится на сайте ведомства. «Следственным отделом по Октябрьскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области в рамках уголовного дела устанавливается местонахождение без вести пропавшего Станислава Владиславовича Бударецкого, 22.02.1990 г. р., являющегося жителем города Тихвин Ленинградской области. 21 мая 2019 года мужчина на авиарейсе S7-5017 сообщением „Новосибирск—Екатеринбург“ прибыл в аэропорт Кольцово. С тех пор информации о его местонахождении не имеется», — говорится в сообщении. Приметы пропавшего — на вид около 30 лет, славянской внешности, рост 175-180 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы короткие светлые, глаза серо-голубые. При себе имел паспорт, а также банковские карты. Следователи пока не раскрывают род деятельности мужчины. По информации из СМИ и соцсетей, Станислав Бударецкий увлекался интеллектуальными играми и принимал участие в региональных соревнованиях «Что? Где? Когда?». Следствие просит всех, кому что-либо известно о возможном местонахождении пропавшего или об обстоятельствах его исчезновения, обратиться по телефону: 8(953) 609-49-55.