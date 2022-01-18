В парке Таганай запретили кататься с горок

Туристы часто получают травмы на склонах гор (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) посетителям запретили кататься на тюбингах и ледянках с гор и по тропам. Об этом 19 января сообщает пресс-службе нацпарка на официальном сайте.

«В Таганае запретили кататься на тюбингах и ледянках с гор и по тропам — и внесли запрет в правила посещения. В новогодние каникулы сотрудники МЧС четырежды выезжали в приют „Белый ключ“, чтобы забрать оттуда травмированных туристок», — заявили в пресс-службе.

В нацпарке отмечают, что две женщины в возрасте от 39 до 56 лет повредили ноги, катаясь со склонов Двуглавой сопки. Несмотря на запрет, любители подобного экстрима все равно находятся.

Ранее в Таганае наблюдался дефицит снега. С начала зимы снега выпало в два раза меньше нормы. Сотрудники нацпарка ждут увеличения уровня снежного покрова во второй половине зимы.

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