18 января 2022

В парке Таганай запретили кататься с горок

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Россия. Киалимская бабушка. Челябинск. 04 декабря 2018. Пресс-тур по туристическому маршруту
Туристы часто получают травмы на склонах гор (фото из архива) Фото:

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) посетителям запретили кататься на тюбингах и ледянках с гор и по тропам. Об этом 19 января сообщает пресс-службе нацпарка на официальном сайте.

«В Таганае запретили кататься на тюбингах и ледянках с гор и по тропам — и внесли запрет в правила посещения. В новогодние каникулы сотрудники МЧС четырежды выезжали в приют „Белый ключ“, чтобы забрать оттуда травмированных туристок», — заявили в пресс-службе.

В нацпарке отмечают, что две женщины в возрасте от 39 до 56 лет повредили ноги, катаясь со склонов Двуглавой сопки. Несмотря на запрет, любители подобного экстрима все равно находятся.

Ранее в Таганае наблюдался дефицит снега. С начала зимы снега выпало в два раза меньше нормы. Сотрудники нацпарка ждут увеличения уровня снежного покрова во второй половине зимы.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) посетителям запретили кататься на тюбингах и ледянках с гор и по тропам. Об этом 19 января сообщает пресс-службе нацпарка на официальном сайте. «В Таганае запретили кататься на тюбингах и ледянках с гор и по тропам — и внесли запрет в правила посещения. В новогодние каникулы сотрудники МЧС четырежды выезжали в приют „Белый ключ“, чтобы забрать оттуда травмированных туристок», — заявили в пресс-службе. В нацпарке отмечают, что две женщины в возрасте от 39 до 56 лет повредили ноги, катаясь со склонов Двуглавой сопки. Несмотря на запрет, любители подобного экстрима все равно находятся. Ранее в Таганае наблюдался дефицит снега. С начала зимы снега выпало в два раза меньше нормы. Сотрудники нацпарка ждут увеличения уровня снежного покрова во второй половине зимы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...