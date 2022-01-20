Силовик зарезал школьницу, чтобы скрыть ДТП

Полицейский нанес девочке несколько ударов ножом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Самаре теперь уже бывшего замначальника уголовного розыска районного отдела полиции обвинили в убийстве 15-летней школьницы. По версии следствия, Антон Безчетвертев сбил ее на машине, а затем зарезал, чтобы скрыть ДТП.

«29 июля 2021 года Безчетвертев, находясь за рулем автомобиля марки „Тойота Рав 4“ на территории поселка Петра Дубрава, допустил наезд на 15-летнюю школьницу. С целью сокрытия совершенного дорожно-транспортного происшествия Безчетвертев имевшимся у него ножом нанес несовершеннолетней пять ударов в шею, от которых потерпевшая скончалась на месте происшествия», — сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного, находящегося в беспомощном состоянии) расследовали следователи центрального аппарата СК. Сейчас оно передано для рассмотрения в суд.

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