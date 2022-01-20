Скандальную УК Екатеринбурга признали банкротом

УК задолжала перед поставщиками ресурсов много денег Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Скандальную управляющую компанию Екатеринбурга «Квартал», в которой осенью 2021 года прошли обыски, признали банкротом. Об этом сообщается на сайте Арбитражного суда Свердловской области.

Как следует из информации о принятом судебном решении, в отношении управляющей компании введено наблюдение — процедура банкротства, применяемая к должнику в целях обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа финансового состояния должника, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов. Суд стартовал в декабре прошлого года и завершился 20 января.

Ранее URA.RU сообщало, что в управляющую компанию «Квартал» нагрянули силовики и изъяли документацию. Причиной стали 20 миллионов рублей долга перед поставщиком газа. Позже екатеринбургская пенсионерка обвинила экс-управляющего УК в том, что ее лишили газа, отопления и горячей воды из мести за критику.

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