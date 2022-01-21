Генсек ООН предрек появление самого cтрашного штамма COVID

21 января 2022 в 21:35 Размер текста - 17 +

Мировому сообществу следует готовиться к более опасным штаммам коронавируса, сказал генсек ООН Антониу Гутерреш. Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Следующий штамм коронавируса может быть хуже «Омикрона», поэтому мировому сообществу нужно перейти в режим чрезвычайной ситуации в 2022 году. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. «Мы должны перейти в режим чрезвычайной ситуации в битве с COVID-19. „Омикрон“ — это еще одно предупреждение. Следующий вариант может быть хуже», — сказал Гутерреш на заседании Генассамблеи. Его слова приводят РИА «Новости». Штамм COVID-19 «Омикрон» отличается повышенной заразностью, однако он пока не привел к росту числа госпитализаций, передают «Дни.ру» слова вирусолога, доктора медицинских наук, профессора Анатолия Альтштейна. Также новый вариант коронавируса более опасен для детей от двух до пяти лет. Поскольку «Омикрон» поражает носоглотку и бронхи, а у детей раннего возраста имеются особенности строения бронхов, они тяжело переносят такие бронхиты. Новых штаммов коронавируса ожидают во Всемирной организации здравоохранения, поэтому пандемия далека от завершения, предупреждает «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Следующий штамм коронавируса может быть хуже «Омикрона», поэтому мировому сообществу нужно перейти в режим чрезвычайной ситуации в 2022 году. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш. «Мы должны перейти в режим чрезвычайной ситуации в битве с COVID-19. „Омикрон“ — это еще одно предупреждение. Следующий вариант может быть хуже», — сказал Гутерреш на заседании Генассамблеи. Его слова приводят РИА «Новости». Штамм COVID-19 «Омикрон» отличается повышенной заразностью, однако он пока не привел к росту числа госпитализаций, передают «Дни.ру» слова вирусолога, доктора медицинских наук, профессора Анатолия Альтштейна. Также новый вариант коронавируса более опасен для детей от двух до пяти лет. Поскольку «Омикрон» поражает носоглотку и бронхи, а у детей раннего возраста имеются особенности строения бронхов, они тяжело переносят такие бронхиты. Новых штаммов коронавируса ожидают во Всемирной организации здравоохранения, поэтому пандемия далека от завершения, предупреждает «Царьград».