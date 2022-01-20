Врач предупредил о тяжелом течение «Омикрона» у маленьких детей

20 января 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

«Омикрон» вызывает бронхиты, которые тяжело переносят малыши Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Новый штамм коронавируса «Омикрон» особенно опасен для детей от двух до пяти лет. Об этой угрозе малышам предупредил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов. «Стали болеть дети до пяти лет, и болеют они достаточно тяжело. „Омикрон“ имеет особенность — поражает носоглотку и бронхи, а так как у детей раннего возраста имеются особенности строения бронхов, они тяжело переносят такие бронхиты. Возникает сильный отек слизистой, вырабатывается большое количество мокроты, а дети с учетом своих физиологических особенностей не могут хорошо отхаркивать мокроту, поэтому возникают одышка, затрудненное дыхание, снижение сатурации», — поделился Осипов с «Подмосковье сегодня». Врач подчеркнул, что у зараженных «Омикроном» детей обычно заложен нос, есть сильные боли в глотке. Однако госпитализация детей пока минимальная, они лечатся амбулаторно, добавил Осипов. Он советует родителями вакцинироваться от коронавируса, стараться не посещать массовые мероприятия, а также носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. О том, что штамм коронавируса «Омикрон» опасен для детей до пяти лет ранее сообщали в Роспотребнадзоре. Заболевание у детей протекает с поражением верхних дыхательных путей и бронхов, а у каждого третьего ребенка отмечается диарея, предупредил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов. Кроме этого, врач заявил, что новый штамм не способствует более легкому течению COVID. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Новый штамм коронавируса «Омикрон» особенно опасен для детей от двух до пяти лет. Об этой угрозе малышам предупредил главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов. «Стали болеть дети до пяти лет, и болеют они достаточно тяжело. „Омикрон“ имеет особенность — поражает носоглотку и бронхи, а так как у детей раннего возраста имеются особенности строения бронхов, они тяжело переносят такие бронхиты. Возникает сильный отек слизистой, вырабатывается большое количество мокроты, а дети с учетом своих физиологических особенностей не могут хорошо отхаркивать мокроту, поэтому возникают одышка, затрудненное дыхание, снижение сатурации», — поделился Осипов с «Подмосковье сегодня». Врач подчеркнул, что у зараженных «Омикроном» детей обычно заложен нос, есть сильные боли в глотке. Однако госпитализация детей пока минимальная, они лечатся амбулаторно, добавил Осипов. Он советует родителями вакцинироваться от коронавируса, стараться не посещать массовые мероприятия, а также носить маски, мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. О том, что штамм коронавируса «Омикрон» опасен для детей до пяти лет ранее сообщали в Роспотребнадзоре. Заболевание у детей протекает с поражением верхних дыхательных путей и бронхов, а у каждого третьего ребенка отмечается диарея, предупредил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии (ЦНИИЭ) Роспотребнадзора Александр Горелов. Кроме этого, врач заявил, что новый штамм не способствует более легкому течению COVID.