22 января 2022
21 января 2022

Пермяки публично обсудят реновацию площади Центрального рынка

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской траффик во время нерабочих дней точки съемки вторник Пермь, центральный рынок пермь
Эту территорию давно собирались реконструировать Фото:

В Перми пройдут публичные слушания по рассмотрению проекта планировки площади Центрального рынка и прилегающих к ней территорий. Соответствующее постановление главы города размещено на сайте мэрии.

«Будет рассмотрен проект планировки и межевания территории площади Центрального рынка и соседних улиц. А именно: ул. Революции на участке от площади Центрального рынка до ул. Куйбышева, ул. Куйбышева на участке от ул. Луначарского до ул. Революции, ул. Пушкина от площади Центрального рынка до Комсомольского проспекта», — указано в постановлении.

Публичные слушания состоятся 14 февраля на Борчанинова, 8 (общественный центр «Совет») и на Сибирской, 58 (администрация Свердловского района) в 18:00. Поделиться своим мнением может любой желающий.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Прикамья Дмитрий Махонин ведет переговоры с собственниками Центрального рынка Перми о реновации территории. Участок в центре города должен вместить и жилье, и торговые площади, и места для отдыха.

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В Перми пройдут публичные слушания по рассмотрению проекта планировки площади Центрального рынка и прилегающих к ней территорий. Соответствующее постановление главы города размещено на сайте мэрии. «Будет рассмотрен проект планировки и межевания территории площади Центрального рынка и соседних улиц. А именно: ул. Революции на участке от площади Центрального рынка до ул. Куйбышева, ул. Куйбышева на участке от ул. Луначарского до ул. Революции, ул. Пушкина от площади Центрального рынка до Комсомольского проспекта», — указано в постановлении. Публичные слушания состоятся 14 февраля на Борчанинова, 8 (общественный центр «Совет») и на Сибирской, 58 (администрация Свердловского района) в 18:00. Поделиться своим мнением может любой желающий. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Прикамья Дмитрий Махонин ведет переговоры с собственниками Центрального рынка Перми о реновации территории. Участок в центре города должен вместить и жилье, и торговые площади, и места для отдыха.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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