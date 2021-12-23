23 декабря 2021

Махонин договаривается с собственниками главного рынка Перми

© Служба новостей «URA.RU»
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Городской траффик во время нерабочих дней точки съемки вторник Пермь, центральный рынок пермь
Речь о застройке территории центрального рынка Перми идет много лет Фото:

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что ведет переговоры с собственниками Центрального рынка Перми о реновации территории. Участок в центре города должен вместить и жилье, и торговые площади, и места для отдыха, сказал глава региона на встрече с журналистами.

«Эту территорию было бы логично трансформировать и использовать где-то под строительство жилья, где-то как рекреацию, и конечно, оставлять торговые пространства. Место, можно сказать, намоленное, люди привыкли покупать там продукты. Нам бы хотелось, чтобы это была качественная фермерская еда. Поэтому будем дальше вести переговоры с собственниками Центрального рынка», — заявил Махонин. По его словам, владельцев рынка власти намерены мотивировать к модернизации территории «в рамках доступных законных мер».

Центральный колхозный рынок Перми находится в центре города. До появления многочисленных торгово-развлекательных комплексов это было главное место, где жители не только города, но и всего региона могли купить одежду, продукты и другие товары. Сейчас на территории рынка, кроме торговых рядов и павильонов, находится и храм-часовня Иверской иконы Божией матери.

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Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что ведет переговоры с собственниками Центрального рынка Перми о реновации территории. Участок в центре города должен вместить и жилье, и торговые площади, и места для отдыха, сказал глава региона на встрече с журналистами. «Эту территорию было бы логично трансформировать и использовать где-то под строительство жилья, где-то как рекреацию, и конечно, оставлять торговые пространства. Место, можно сказать, намоленное, люди привыкли покупать там продукты. Нам бы хотелось, чтобы это была качественная фермерская еда. Поэтому будем дальше вести переговоры с собственниками Центрального рынка», — заявил Махонин. По его словам, владельцев рынка власти намерены мотивировать к модернизации территории «в рамках доступных законных мер». Центральный колхозный рынок Перми находится в центре города. До появления многочисленных торгово-развлекательных комплексов это было главное место, где жители не только города, но и всего региона могли купить одежду, продукты и другие товары. Сейчас на территории рынка, кроме торговых рядов и павильонов, находится и храм-часовня Иверской иконы Божией матери.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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