Махонин договаривается с собственниками главного рынка Перми

Речь о застройке территории центрального рынка Перми идет много лет Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Губернатор Прикамья Дмитрий Махонин сообщил, что ведет переговоры с собственниками Центрального рынка Перми о реновации территории. Участок в центре города должен вместить и жилье, и торговые площади, и места для отдыха, сказал глава региона на встрече с журналистами.

«Эту территорию было бы логично трансформировать и использовать где-то под строительство жилья, где-то как рекреацию, и конечно, оставлять торговые пространства. Место, можно сказать, намоленное, люди привыкли покупать там продукты. Нам бы хотелось, чтобы это была качественная фермерская еда. Поэтому будем дальше вести переговоры с собственниками Центрального рынка», — заявил Махонин. По его словам, владельцев рынка власти намерены мотивировать к модернизации территории «в рамках доступных законных мер».

Центральный колхозный рынок Перми находится в центре города. До появления многочисленных торгово-развлекательных комплексов это было главное место, где жители не только города, но и всего региона могли купить одежду, продукты и другие товары. Сейчас на территории рынка, кроме торговых рядов и павильонов, находится и храм-часовня Иверской иконы Божией матери.

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