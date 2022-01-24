24 января 2022

В школах Нижнего Тагила произошла вспышка коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Анализ на ПЦР. Челябинск, девушка, медицина, здравоохранение, коронавирус, covid, ковид, анализ на ковид, пцр, мазок, молодая женщина
Свердловский минздрав готовится к пятой волне коронавируса Фото:

Среди учеников и сотрудников двух школ в Нижнем Тагиле (Свердловская область) выявили 31 бессимптомный случай заболевания коронавирусом. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«Исследования проводились в гимназии № 18, школе № 77 и детском саду МАДОУ „Радость“ № 129. По результатам ПЦР-теста была обнаружена 31 положительная проба на коронавирус, в том числе у трех сотрудников гимназии», — передает издание TagilCity.ru.

Исследования проводили среди людей без каких-либо клинических проявлений заболевания. «При выявлении положительных случаев носители инфекции передаются под меднаблюдение, классы, где выявлены случаи, с целью предотвращения распространения инфекции переводятся на дистанционное обучение», — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее URA.RU писало, что Свердловские власти принимают срочные меры для пополнения свободного коечного фонда. Цифры по заболеваемости COVID-19 в регионе ползут вверх (в Свердловской области за прошедшие сутки с коронавирусом зафиксировано 1 202 человека), а койки для ковид-пациентов уже кончаются. Свердловский минздрав сейчас активно усиливает амбулаторное звено, на которое и ляжет основная нагрузка.

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Среди учеников и сотрудников двух школ в Нижнем Тагиле (Свердловская область) выявили 31 бессимптомный случай заболевания коронавирусом. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. «Исследования проводились в гимназии № 18, школе № 77 и детском саду МАДОУ „Радость“ № 129. По результатам ПЦР-теста была обнаружена 31 положительная проба на коронавирус, в том числе у трех сотрудников гимназии», — передает издание TagilCity.ru. Исследования проводили среди людей без каких-либо клинических проявлений заболевания. «При выявлении положительных случаев носители инфекции передаются под меднаблюдение, классы, где выявлены случаи, с целью предотвращения распространения инфекции переводятся на дистанционное обучение», — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора. Ранее URA.RU писало, что Свердловские власти принимают срочные меры для пополнения свободного коечного фонда. Цифры по заболеваемости COVID-19 в регионе ползут вверх (в Свердловской области за прошедшие сутки с коронавирусом зафиксировано 1 202 человека), а койки для ковид-пациентов уже кончаются. Свердловский минздрав сейчас активно усиливает амбулаторное звено, на которое и ляжет основная нагрузка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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