В школах Нижнего Тагила произошла вспышка коронавируса

Свердловский минздрав готовится к пятой волне коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Среди учеников и сотрудников двух школ в Нижнем Тагиле (Свердловская область) выявили 31 бессимптомный случай заболевания коронавирусом. Информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

«Исследования проводились в гимназии № 18, школе № 77 и детском саду МАДОУ „Радость“ № 129. По результатам ПЦР-теста была обнаружена 31 положительная проба на коронавирус, в том числе у трех сотрудников гимназии», — передает издание TagilCity.ru.

Исследования проводили среди людей без каких-либо клинических проявлений заболевания. «При выявлении положительных случаев носители инфекции передаются под меднаблюдение, классы, где выявлены случаи, с целью предотвращения распространения инфекции переводятся на дистанционное обучение», — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее URA.RU писало, что Свердловские власти принимают срочные меры для пополнения свободного коечного фонда. Цифры по заболеваемости COVID-19 в регионе ползут вверх (в Свердловской области за прошедшие сутки с коронавирусом зафиксировано 1 202 человека), а койки для ковид-пациентов уже кончаются. Свердловский минздрав сейчас активно усиливает амбулаторное звено, на которое и ляжет основная нагрузка.

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