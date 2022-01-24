Свердловский минздрав готовится к пятой волне коронавируса Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Свердловские власти принимают срочные меры для пополнения свободного коечного фонда. Цифры по заболеваемости COVID-19 в регионе ползут вверх (в Свердловской области за прошедшие сутки с коронавирусом зафиксировано 1 202 человека), а койки для ковид-пациентов уже кончаются. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.

«Заболеваемость ковидом, а также новым штаммом „Омикрон“ растет. Коечного фонда уже не хватает. К концу января больных коронавирусом класть уже будет некуда. Будут закрывать отделения в больницах и целые больницы, как было ранее», — поделился источник.

Региональный минздрав готовится к пятой волне коронавируса по всем фронтам. «Свердловский минздрав сейчас активно усиливает амбулаторное звено, на которое и ляжет основная нагрузка. Большое количество студентов медицинских учебных заведений, да и просто волонтеров возьмут на работу в регистратуру и колл-центры, чтобы оперативно реагировать на обращения горожан», — отметил собеседник агентства.

Редакция URA.RU обратилась за комментарием в областной оперштаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. На момент публикации ответа не поступило. Ранее URA.RU писало, что впервые с 25 ноября 2021 года в Свердловской области зафиксирован рост суточной заболеваемости коронавирусом. Полпред президента России в УрФО Владимир Якушев предупредил, что грядущая — пятая — волна коронавируса может оказаться сильнейшей с начала пандемии. Помимо этого, по словам полпреда, уральским регионам нужно усилить работу поликлиник и готовится к развертыванию новых коек.

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