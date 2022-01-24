24 января 2022

ПФР пришлось выплатить пенсию «ожившему» пермяку

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, человек с палочкой, инвалид
Пермяку пересчитали пенсию и принесли извинения Фото:

Отделение пенсионного фонда РФ в Пермском крае принесло извинения инвалиду, которого посчитали умершим и перестало платить пенсию. Произошедшее в учреждении объяснили человеческим фактором. Сотрудники ПФР, которые внесли в компьютерную программу ошибочные данные, наказаны. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения.

«Причиной возникновения ошибки является человеческий фактор, который обусловлен высокой загруженностью специалистов, в том числе и в связи с необходимостью проведения массового перерасчета пенсий в конце года. К виновным лицам, допустившим нарушение, применены меры дисциплинарного воздействия», — пояснили в пермском отделении ПФР.

Сотрудники фонда принесли устные и письменные извинения пенсионеру и его супруге. Мужчине также произвели перерасчет пенсии, она выплачена ему в полном объеме. URA.RU писало, что житель Лысьвы не смог снять пенсию по инвалидности с банковской карты — она оказалась заблокированной, поскольку пермяк значился, как умерший. Семья заявила, что обратится в суд и прокуратуру в связи с произошедшим.

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Отделение пенсионного фонда РФ в Пермском крае принесло извинения инвалиду, которого посчитали умершим и перестало платить пенсию. Произошедшее в учреждении объяснили человеческим фактором. Сотрудники ПФР, которые внесли в компьютерную программу ошибочные данные, наказаны. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе учреждения. «Причиной возникновения ошибки является человеческий фактор, который обусловлен высокой загруженностью специалистов, в том числе и в связи с необходимостью проведения массового перерасчета пенсий в конце года. К виновным лицам, допустившим нарушение, применены меры дисциплинарного воздействия», — пояснили в пермском отделении ПФР. Сотрудники фонда принесли устные и письменные извинения пенсионеру и его супруге. Мужчине также произвели перерасчет пенсии, она выплачена ему в полном объеме. URA.RU писало, что житель Лысьвы не смог снять пенсию по инвалидности с банковской карты — она оказалась заблокированной, поскольку пермяк значился, как умерший. Семья заявила, что обратится в суд и прокуратуру в связи с произошедшим.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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