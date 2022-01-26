Мурашко: с «Омикроном» дети стали заражаться в два раза чаще

Министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что за 2021 год младенческая смертность была минимальной Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новый штамм коронавирусной инфекции «Омикрон» для детей оказался более заразным, чем другие штаммы. Такой информацией поделился министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Охрана здоровья подрастающего поколения является основным приоритетом государства. По данным экспертов, дети заболевают „Омикроном“ в 2,5 раза чаще, чем другими штаммами коронавируса», — отметил Мурашко на XVIII Всероссийском съезде уполномоченных по правам ребенка в субъектах Российской Федерации, трансляция мероприятия ведется на youtube-канале Общественной палаты РФ.

Кроме этого, министр здравоохранения отметил, что за 2021 год показатель младенческой смертности в России был минимальным — 4,4 промилле. Его слова приводит «Федеральное агентство новостей». При этом в июне 2021 года он отмечал, что показатель младенческой смертности в нашей стране достиг 4,5 промилле, передает «Национальная служба новостей».

При этом в России из-за увеличения повторных заболеваний сложилась напряженная ситуация с коронавирусом. Эта тенденция связана с распространением штамма «Омикрон».

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