Иммунолог: омикрон-штамм не является «живой вакциной»

28 января 2022 в 06:26 Размер текста - 17 +

Иммунолог Онищенко утверждает, что ошибочно считать «Омикрон» «живой вакциной» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Омикрон-штамм не является «живой вакциной». Так считает заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. «Это обманчиво. Он [„омикрон“] не менее летальный, он менее летальный по относительным цифрам. А по абсолютным цифрам смертей он не так уж менее летален», — рассказал Онищенко. По его мнению, самым эффективным способом борьбы с «Омикроном» является вакцинация и ревакцинация. Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков в разговоре с URA.RU заявил о том, что штаммм коронавируса «Омикрон» может оказаться «живой вакциной» из-за сниженной патогенности. Кроме того, после того, как им переболеет пациент, у него появляется иммунитет даже к болезнетворным вариантам инфекции. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Омикрон-штамм не является «живой вакциной». Так считает заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. «Это обманчиво. Он [„омикрон“] не менее летальный, он менее летальный по относительным цифрам. А по абсолютным цифрам смертей он не так уж менее летален», — рассказал Онищенко. По его мнению, самым эффективным способом борьбы с «Омикроном» является вакцинация и ревакцинация. Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков в разговоре с URA.RU заявил о том, что штаммм коронавируса «Омикрон» может оказаться «живой вакциной» из-за сниженной патогенности. Кроме того, после того, как им переболеет пациент, у него появляется иммунитет даже к болезнетворным вариантам инфекции.