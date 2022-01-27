27 января 2022

Иммунолог: омикрон-штамм не является «живой вакциной»

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Иммунолог Онищенко утверждает, что ошибочно считать «Омикрон» «живой вакциной» Фото:
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Коронавирус COVID-19

Омикрон-штамм не является «живой вакциной». Так считает заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.

«Это обманчиво. Он [„омикрон“] не менее летальный, он менее летальный по относительным цифрам. А по абсолютным цифрам смертей он не так уж менее летален», — рассказал Онищенко.

По его мнению, самым эффективным способом борьбы с «Омикроном» является вакцинация и ревакцинация.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков в разговоре с URA.RU заявил о том, что штаммм коронавируса «Омикрон» может оказаться «живой вакциной» из-за сниженной патогенности. Кроме того, после того, как им переболеет пациент, у него появляется иммунитет даже к болезнетворным вариантам инфекции.

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Омикрон-штамм не является «живой вакциной». Так считает заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. «Это обманчиво. Он [„омикрон“] не менее летальный, он менее летальный по относительным цифрам. А по абсолютным цифрам смертей он не так уж менее летален», — рассказал Онищенко. По его мнению, самым эффективным способом борьбы с «Омикроном» является вакцинация и ревакцинация. Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков в разговоре с URA.RU заявил о том, что штаммм коронавируса «Омикрон» может оказаться «живой вакциной» из-за сниженной патогенности. Кроме того, после того, как им переболеет пациент, у него появляется иммунитет даже к болезнетворным вариантам инфекции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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