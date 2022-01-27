Иммунолог: омикрон-штамм не является «живой вакциной»

Омикрон-штамм не является «живой вакциной». Так считает заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко.
«Это обманчиво. Он [„омикрон“] не менее летальный, он менее летальный по относительным цифрам. А по абсолютным цифрам смертей он не так уж менее летален», — рассказал Онищенко.
По его мнению, самым эффективным способом борьбы с «Омикроном» является вакцинация и ревакцинация.
Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков в разговоре с URA.RU заявил о том, что штаммм коронавируса «Омикрон» может оказаться «живой вакциной» из-за сниженной патогенности. Кроме того, после того, как им переболеет пациент, у него появляется иммунитет даже к болезнетворным вариантам инфекции.
Омикрон-штамм не является «живой вакциной». Так считает заслуженный врач России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко. «Это обманчиво. Он [„омикрон“] не менее летальный, он менее летальный по относительным цифрам. А по абсолютным цифрам смертей он не так уж менее летален», — рассказал Онищенко. По его мнению, самым эффективным способом борьбы с «Омикроном» является вакцинация и ревакцинация. Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков в разговоре с URA.RU заявил о том, что штаммм коронавируса «Омикрон» может оказаться «живой вакциной» из-за сниженной патогенности. Кроме того, после того, как им переболеет пациент, у него появляется иммунитет даже к болезнетворным вариантам инфекции.