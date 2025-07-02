В Газе сотни пациентов могут погибнуть из-за блокады Израиля

Al Jazeera: в больнице Газы на грани смерти сотни пациентов
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В больнице заканчивается топливо для электрогенераторов, пишет телеканал Al Jazeera
В больнице заканчивается топливо для электрогенераторов, пишет телеканал Al Jazeera Фото:

Сотни пациентов больницы «Аш-Шифа», которая является крупнейшим медицинским центром на севере сектора Газа, находятся на грани смерти. Все это связано с дефицитом топлива для электрогенераторов, который вызван устроенной Израилем блокадой. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

«Израильские действия привели к прекращению поставок топлива в медцентр, в результате чего он вынужден останавливать работу жизненно важных подразделений», — сообщает телеканал. Его слова приводит ТАСС.

По словам телеканала, отделения интенсивной терапии почти не работают, а аппараты для диализа выключены. Это угрожает жизням большого количества людей.

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Сотни пациентов больницы «Аш-Шифа», которая является крупнейшим медицинским центром на севере сектора Газа, находятся на грани смерти. Все это связано с дефицитом топлива для электрогенераторов, который вызван устроенной Израилем блокадой. Об этом сообщает катарский телеканал Al Jazeera. «Израильские действия привели к прекращению поставок топлива в медцентр, в результате чего он вынужден останавливать работу жизненно важных подразделений», — сообщает телеканал. Его слова приводит ТАСС. По словам телеканала, отделения интенсивной терапии почти не работают, а аппараты для диализа выключены. Это угрожает жизням большого количества людей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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