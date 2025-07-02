Жителя Томской области будут судить за госизмену в пользу Украины

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Проводятся следственные действия для выяснения обстоятельств
Проводятся следственные действия для выяснения обстоятельств Фото:

В Томской области задержан житель, подозреваемый в содействии украинским спецслужбам. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по Томской области.

«Подготовленный материал направлял в адрес противника», — передает сообщение ФСБ РИА Новости. Там добавили, что возбуждено уголовное дело за государственную измену.

Обвиняемый фотографировал военные объекты и передавал материалы в интересах ВСУ для организации диверсий. Ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств и возможных сообщников.

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В Томской области задержан житель, подозреваемый в содействии украинским спецслужбам. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по Томской области. «Подготовленный материал направлял в адрес противника», — передает сообщение ФСБ РИА Новости. Там добавили, что возбуждено уголовное дело за государственную измену. Обвиняемый фотографировал военные объекты и передавал материалы в интересах ВСУ для организации диверсий. Ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств и возможных сообщников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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