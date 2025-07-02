Жителя Томской области будут судить за госизмену в пользу Украины

Проводятся следственные действия для выяснения обстоятельств
В Томской области задержан житель, подозреваемый в содействии украинским спецслужбам. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ по Томской области.
«Подготовленный материал направлял в адрес противника», — передает сообщение ФСБ РИА Новости. Там добавили, что возбуждено уголовное дело за государственную измену.
Обвиняемый фотографировал военные объекты и передавал материалы в интересах ВСУ для организации диверсий. Ведутся следственные действия для установления всех обстоятельств и возможных сообщников.
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