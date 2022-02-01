Bloomberg: российские олигархи за месяц потеряли 18 млрд долларов

01 февраля 2022 в 12:30 Размер текста - 17 +

Основная причина снижения капитала — падение стоимость акций компаний Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Общий капитал российских бизнесменов, входящих в топ-500 богатейших людей мира, сократился более чем на 18 млрд долларов с начала 2022 года. Информация содержится в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI). На данный момент в рейтинге из 500 человек представлено 25 российских бизнесменов. У 23 предпринимателей за январь 2022 года сократился капитал. Среди них — член совета директоров «НОВАТЭКа» и «Сибура» Геннадий Тимченко (минус 2,53 млрд долларов), председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов (минус 1,67 млрд долларов), председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон (минус 1,65 млрд долларов), председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (минус 1,18 млрд долларов) и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников (минус 1,09 млрд долларов). При этом увеличить свое состояние удалось лишь двум предпринимателям. Член советов директоров «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко разбогател на 408 млн долларов, а президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор — на 60 млн долларов. Экономист Константин Селянин в беседе с URA.RU отметил, что у столь значительного снижения капитала у предпринимателей есть одна причина. «В список Forbes и аналогичный немецкий список входят, как правило, владельцы компаний, акции которых торгуются на бирже. Стоимость акций ряда компаний резко упали с начала года, что повлияло на оценку состояния бизнесменов. На отечественном рынке акций есть огромная неопределенность, связанная с возможной войной на Украине», — отметил эксперт. Bloomberg Billionaires Index рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. Фото: Дмитрий Циулин © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Общий капитал российских бизнесменов, входящих в топ-500 богатейших людей мира, сократился более чем на 18 млрд долларов с начала 2022 года. Информация содержится в рейтинге Bloomberg Billionaires Index (BBI). На данный момент в рейтинге из 500 человек представлено 25 российских бизнесменов. У 23 предпринимателей за январь 2022 года сократился капитал. Среди них — член совета директоров «НОВАТЭКа» и «Сибура» Геннадий Тимченко (минус 2,53 млрд долларов), председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов (минус 1,67 млрд долларов), председатель правления ПАО «НОВАТЭК» Леонид Михельсон (минус 1,65 млрд долларов), председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин (минус 1,18 млрд долларов) и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников (минус 1,09 млрд долларов). При этом увеличить свое состояние удалось лишь двум предпринимателям. Член советов директоров «Еврохима» и СУЭК Андрей Мельниченко разбогател на 408 млн долларов, а президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор — на 60 млн долларов. Экономист Константин Селянин в беседе с URA.RU отметил, что у столь значительного снижения капитала у предпринимателей есть одна причина. «В список Forbes и аналогичный немецкий список входят, как правило, владельцы компаний, акции которых торгуются на бирже. Стоимость акций ряда компаний резко упали с начала года, что повлияло на оценку состояния бизнесменов. На отечественном рынке акций есть огромная неопределенность, связанная с возможной войной на Украине», — отметил эксперт. Bloomberg Billionaires Index рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры обладают долями. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира.