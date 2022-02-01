Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков собрал закрытое совещание Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков 1 февраля проведет закрытое совещание, где обсудит ход вакцинации населения области от новой коронавирусной инфекции. Также речь будет идти о контроле за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, организации удаленной работы и масочного режима. Обсудят власти и проблему работы колл-центров. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.

«Сегодня в четыре часа дня пройдет закрытое совещание с Крековым. Там обсудят темпы вакцинации от ковида, не оставят без внимания масочный режим в общественных местах, включая транспорт. Гвоздем „программы“, как ожидается, станет проблема работы колл-центров, ведь горожане не могут дозвониться и вызвать врача на дом», — отметил источник.

Ранее URA.RU писало, что из-за резкого роста заражений COVID-19 в поликлиниках Свердловской области выстроились огромные очереди за ПЦР-тестами. Однако среди желающих попасть на прием к врачу много тех, кто обращается за ПЦР-тестом без достаточных на то медицинских показаний. Из-за этого врачи не успевают принять всех пациентов, операторы в колл-центре успевают обрабатывать не все звонки.