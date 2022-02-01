Зам Куйвашева собрал закрытое совещание по COVID. В повестке — ужесточение режима и вакцинация

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Пресс-конференция, посвященная проведению второго Евразийского фестиваля современного искусства. Екатеринбург, креков павел, портрет
Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков собрал закрытое совещание Фото:
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Коронавирус COVID-19

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков 1 февраля проведет закрытое совещание, где обсудит ход вакцинации населения области от новой коронавирусной инфекции. Также речь будет идти о контроле за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, организации удаленной работы и масочного режима. Обсудят власти и проблему работы колл-центров. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах.

«Сегодня в четыре часа дня пройдет закрытое совещание с Крековым. Там обсудят темпы вакцинации от ковида, не оставят без внимания масочный режим в общественных местах, включая транспорт. Гвоздем „программы“, как ожидается, станет проблема работы колл-центров, ведь горожане не могут дозвониться и вызвать врача на дом», — отметил источник.

Ранее URA.RU писало, что из-за резкого роста заражений COVID-19 в поликлиниках Свердловской области выстроились огромные очереди за ПЦР-тестами. Однако среди желающих попасть на прием к врачу много тех, кто обращается за ПЦР-тестом без достаточных на то медицинских показаний. Из-за этого врачи не успевают принять всех пациентов, операторы в колл-центре успевают обрабатывать не все звонки.

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Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков 1 февраля проведет закрытое совещание, где обсудит ход вакцинации населения области от новой коронавирусной инфекции. Также речь будет идти о контроле за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, организации удаленной работы и масочного режима. Обсудят власти и проблему работы колл-центров. Об этом URA.RU сообщил источник в медицинских кругах. «Сегодня в четыре часа дня пройдет закрытое совещание с Крековым. Там обсудят темпы вакцинации от ковида, не оставят без внимания масочный режим в общественных местах, включая транспорт. Гвоздем „программы“, как ожидается, станет проблема работы колл-центров, ведь горожане не могут дозвониться и вызвать врача на дом», — отметил источник. Ранее URA.RU писало, что из-за резкого роста заражений COVID-19 в поликлиниках Свердловской области выстроились огромные очереди за ПЦР-тестами. Однако среди желающих попасть на прием к врачу много тех, кто обращается за ПЦР-тестом без достаточных на то медицинских показаний. Из-за этого врачи не успевают принять всех пациентов, операторы в колл-центре успевают обрабатывать не все звонки.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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