Медперсонал уже ознакомился с правилами работы новых инструментов Фото предоставлено Фондом святой Екатерины

Фонд святой Екатерины закупил новое хирургическое оборудование для ЦГКБ №23. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Фонда.

«Фонд святой Екатерины закупил новое силовое оборудование для оперативного лечения тяжелейших травм скелета и поврежденных крупных суставов. Речь идет обо всех видах артропластики и остеосинтеза. Хирургические инструменты уже используются врачами центральной городской клинической больницы №23», — сообщают представители Фонда святой Екатерины.

Заместитель главного врача хирургии ЦГКБ №23 Владислав Герасименко сообщил, что медперсонал отделения уже прошел инструктаж по правилам пользования новым оборудованием. «Новые технологии напрямую влияют на качество, скорость и результат операций. Это значит, что пациенты возвращаются к нормальной жизни», — делится Герасименко.

По словам директора Фонда святой Екатерины Александра Андреева, в больницах возрастает нагрузка на больницы в связи с необходимостью оказания первичной медицинской помощи гражданам. Что, в свою очередь, влияет на качество помощи, а также на скорость износа медицинского оборудования. В связи с этим, Фонд святой Екатерины счел необходимым оказать поддержку местным врачам.

Ранее URA.RU писало, что в 2021 году учредители Фонда Святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский передали в больницы Свердловской области 26 аппаратов искусственной вентиляции легких, 333 кислородных концентратора и 16 увлажнителей воздуха. С момента начала пандемии коронавируса меценаты выделили на поддержку медицинской сферы более 2,3 млрд рублей.

Фото предоставлено Фондом святой Екатерины

Фото предоставлено Фондом святой Екатерины

Фото предоставлено Фондом святой Екатерины

Фото предоставлено Фондом святой Екатерины

Фото предоставлено Фондом святой Екатерины

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