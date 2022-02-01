Медперсонал уже ознакомился с правилами работы новых инструментовФото предоставлено Фондом святой Екатерины
Фонд святой Екатерины закупил новое хирургическое оборудование для ЦГКБ №23. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Фонда.
«Фонд святой Екатерины закупил новое силовое оборудование для оперативного лечения тяжелейших травм скелета и поврежденных крупных суставов. Речь идет обо всех видах артропластики и остеосинтеза. Хирургические инструменты уже используются врачами центральной городской клинической больницы №23», — сообщают представители Фонда святой Екатерины.
Заместитель главного врача хирургии ЦГКБ №23 Владислав Герасименко сообщил, что медперсонал отделения уже прошел инструктаж по правилам пользования новым оборудованием. «Новые технологии напрямую влияют на качество, скорость и результат операций. Это значит, что пациенты возвращаются к нормальной жизни», — делится Герасименко.
По словам директора Фонда святой Екатерины Александра Андреева, в больницах возрастает нагрузка на больницы в связи с необходимостью оказания первичной медицинской помощи гражданам. Что, в свою очередь, влияет на качество помощи, а также на скорость износа медицинского оборудования. В связи с этим, Фонд святой Екатерины счел необходимым оказать поддержку местным врачам.
Ранее URA.RU писало, что в 2021 году учредители Фонда Святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский передали в больницы Свердловской области 26 аппаратов искусственной вентиляции легких, 333 кислородных концентратора и 16 увлажнителей воздуха. С момента начала пандемии коронавируса меценаты выделили на поддержку медицинской сферы более 2,3 млрд рублей.
Фонд святой Екатерины закупил новое хирургическое оборудование для ЦГКБ №23. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Фонда. «Фонд святой Екатерины закупил новое силовое оборудование для оперативного лечения тяжелейших травм скелета и поврежденных крупных суставов. Речь идет обо всех видах артропластики и остеосинтеза. Хирургические инструменты уже используются врачами центральной городской клинической больницы №23», — сообщают представители Фонда святой Екатерины. Заместитель главного врача хирургии ЦГКБ №23 Владислав Герасименко сообщил, что медперсонал отделения уже прошел инструктаж по правилам пользования новым оборудованием. «Новые технологии напрямую влияют на качество, скорость и результат операций. Это значит, что пациенты возвращаются к нормальной жизни», — делится Герасименко. По словам директора Фонда святой Екатерины Александра Андреева, в больницах возрастает нагрузка на больницы в связи с необходимостью оказания первичной медицинской помощи гражданам. Что, в свою очередь, влияет на качество помощи, а также на скорость износа медицинского оборудования. В связи с этим, Фонд святой Екатерины счел необходимым оказать поддержку местным врачам. Ранее URA.RU писало, что в 2021 году учредители Фонда Святой Екатерины Андрей Козицын, Игорь Алтушкин и Андрей Симановский передали в больницы Свердловской области 26 аппаратов искусственной вентиляции легких, 333 кислородных концентратора и 16 увлажнителей воздуха. С момента начала пандемии коронавируса меценаты выделили на поддержку медицинской сферы более 2,3 млрд рублей.