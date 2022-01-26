Учредители Фонда Святой Екатерины выделили 30 миллионов рублей на покупку аппаратов ИВЛ Фото: Анна Майорова © URA.RU

Областная детская клиническая больница в Екатеринбурге (Свердловская область) получила 14 новых аппаратов искусственной вентиляции легких. Аппараты помогут дышать новорожденным даже с экстремально низкой массой тела — от 500 граммов. Учредители Фонда Святой Екатерины выделили на покупку медицинского оборудования 30 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в фонде.

«Для нас это очень важно, поскольку к нам поступают самые тяжелые маленькие пациенты со всей Свердловской области. Мы лечим и выхаживаем и новорожденных, и детей старшего возраста, в том числе после хирургических операций, детей с паллиативным статусом», — отметил главврач медучреждения Олег Аверьянов.

Врач должен понимать не только строение органов дыхания, но и то, как развиваются легкие. «Одна из трудностей таких пациентов — это регистрация у них попытки дыхания. Нам нужно, чтобы аппарат не просто дышал, а чтобы он поддерживал попытку вдоха пациента. И технически зарегистрировать эту попытку очень сложно, такое могут делать далеко не все аппараты. А этот умеет», — поделился завотделением анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Рустам Мухаметшин.

«Все переданное оборудование находится в работе и уже помогает детям. Большая благодарность Олегу Юрьевичу Аверьянову и всему коллективу больницы за их сложную и невероятно нужную работу для маленьких жителей нашей области», — подчеркнул директор Фонда Святой Екатерины Александр Андреев.

Ранее URA.RU писало, что в 2021 году учредители Фонда Святой Екатерины передали в больницы Свердловской области 26 аппаратов искусственной вентиляции легких, 333 кислородных концентратора и 16 увлажнителей воздуха. С момента начала пандемии коронавируса меценаты выделили на поддержку медицинской сферы более 2,3 млрд рублей.

Фото предоставлено Фондом Святой Екатерины

Фото предоставлено Фондом Святой Екатерины

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