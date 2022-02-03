Кадыров опубликовал видео после встречи с Мишустиным в Белом доме

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XIX съезд всероссийской политической партии
Рамзан Кадыров приехал в Москву для обсуждения ситуации в Чечне Фото:

Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Кадыров опубликовал видео из правительства РФ.

«Рамзан Кадыров встретился с Михаилом Мишустиным», — указано в Instagram телеканала ЧГТРК «Грозный». Рамзан Кадыров опубликовал в telegram видео с видом из окна правительства РФ и показал подписчикам Красную площадь.

Ранее Кадыров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсуждали социальную и экономическую обстановку в регионе, а также работу силовиков. Кадыров рассказал, что прибыл в правительство РФ по поручению главы государства. Он планировал встретиться с Мишустиным, его заместителями, а также министрами, передает Life. Глава Чечни опубликовал видео после того, как побывал в Кремле.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров встретился с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Кадыров опубликовал видео из правительства РФ. «Рамзан Кадыров встретился с Михаилом Мишустиным», — указано в Instagram телеканала ЧГТРК «Грозный». Рамзан Кадыров опубликовал в telegram видео с видом из окна правительства РФ и показал подписчикам Красную площадь. Ранее Кадыров встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Они обсуждали социальную и экономическую обстановку в регионе, а также работу силовиков. Кадыров рассказал, что прибыл в правительство РФ по поручению главы государства. Он планировал встретиться с Мишустиным, его заместителями, а также министрами, передает Life. Глава Чечни опубликовал видео после того, как побывал в Кремле.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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