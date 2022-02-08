РФПИ: ситуация с COVID кардинально изменится к концу недели

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Пик заболеваемости «Омикроном» пройдет к концу недели, уверен Кирилл Дмитриев Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

К концу текущей недели Россия пройдет пик заболеваемости «Омикроном». Такое мнение журналистам выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Россия на этой неделе пройдет пик заболеваемости „Омикроном“. К концу февраля ожидается значительное снижение новых случаев», — приводит ТАСС слова Дмитриева. Глава фонда подчеркнул, что использование вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» помогло России справиться с новым штаммом «значительно лучше, чем большинству стран».

Ранее директор центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург предупредил, что коронавирус будет продолжать мутировать, чтобы победить уже имеющийся иммунитет. Гендиректор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что эффективность одной из российских вакцин, «КовиВака», против «Омикрона» составляет 62%.

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К концу текущей недели Россия пройдет пик заболеваемости «Омикроном». Такое мнение журналистам выразил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. «Россия на этой неделе пройдет пик заболеваемости „Омикроном“. К концу февраля ожидается значительное снижение новых случаев», — приводит ТАСС слова Дмитриева. Глава фонда подчеркнул, что использование вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» помогло России справиться с новым штаммом «значительно лучше, чем большинству стран». Ранее директор центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург предупредил, что коронавирус будет продолжать мутировать, чтобы победить уже имеющийся иммунитет. Гендиректор центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов заявил, что эффективность одной из российских вакцин, «КовиВака», против «Омикрона» составляет 62%.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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