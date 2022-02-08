Гинцбург предупредил о новых мутациях коронавируса

08 февраля 2022 в 14:13 Размер текста - 17 +

Новые штаммы COVID появятся благодаря передаче вируса, считает Александр Гинбцург Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Коронавирус будет продолжать мутировать, чтобы победить уже имеющийся иммунитет. С таким прогнозом выступил директор центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург. «Вирус пойдет по пути преодоления того иммунитета, который на сегодняшний день есть, что мы с вами уже и видим. Постоянно будут возникать новые штаммы, потому что постоянно будет идти передача вируса, и будут отбираться те штаммы, которые будут преодолевать иммунный барьер. А как это скажется на других свойствах этого штамма, этого никто не знает», — сказал Гинцбург «Интерфаксу». Он заявил, что избежать появления новых штаммов можно с помощью прививок. Пока темпы вакцинации недостаточные, отметил Гинцбург. Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков спрогнозировал появление штаммов, которые будут заразнее, чем «Омикрон». Чумаков считает, что к середине февраля заболеваемость пойдет на спад, сообщают «Дни.ру». За прошедшие сутки COVID-19 заразились 165 643 человек, пишет «Утро.ру». Госпитализировали 20 185, выздоровели 81 188. За этот период умерли 698 пациентов. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Коронавирус будет продолжать мутировать, чтобы победить уже имеющийся иммунитет. С таким прогнозом выступил директор центра имени Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург. «Вирус пойдет по пути преодоления того иммунитета, который на сегодняшний день есть, что мы с вами уже и видим. Постоянно будут возникать новые штаммы, потому что постоянно будет идти передача вируса, и будут отбираться те штаммы, которые будут преодолевать иммунный барьер. А как это скажется на других свойствах этого штамма, этого никто не знает», — сказал Гинцбург «Интерфаксу». Он заявил, что избежать появления новых штаммов можно с помощью прививок. Пока темпы вакцинации недостаточные, отметил Гинцбург. Ранее член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков спрогнозировал появление штаммов, которые будут заразнее, чем «Омикрон». Чумаков считает, что к середине февраля заболеваемость пойдет на спад, сообщают «Дни.ру». За прошедшие сутки COVID-19 заразились 165 643 человек, пишет «Утро.ру». Госпитализировали 20 185, выздоровели 81 188. За этот период умерли 698 пациентов.