07 февраля 2022

Махонин раскрыл, с кем боится общаться больше, чем с Путиным

© Служба новостей «URA.RU»
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Форум Дни Пермского бизнеса 2021. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин испытывает больше волнения при общении с недовольными пермяками, чем с президентом Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, страшно ли ему общаться с президентом Владимиром Путиным во время личных встреч. Во время прямого эфира на странице пермского губернатора в соцсети «ВКонтакте» 8 февраля, отвечая на вопрос участника прямого эфира, Махонин рассказал, что с 30 жителями аварийного дома ему говорить волнительнее.

«Надеюсь, что меня правильно все воспримут. Зачастую больше волнуешься, когда с жителями разговариваешь. Тебя 30 человек встречают и спрашивают: „Когда ты нас расселишь?“. И надо все разжевать каждому. И главное, потом все реализовать, потому что обещать и не делать — еще хуже», — заявил губернатор.

При общении с Владимиром Путиным, премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и другими высокопоставленными чиновниками у Махонина «вопрос волнения не стоит». Потому что они «говорят о деле, о работе, и чего тут волноваться». Также Махонин добавил, что «не под камеру» они задают не только рабочие, но и личные вопросы.

Дмитрий Махонин встречался с Владимиром Путиным 14 января. Он доложил президенту о ситуации с провалами в Березниках и показал проекты к 300-летию Перми. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин приезжал в Пермь 8 декабря 2021 года. В ходе визита было анонсировано выделение 95 млрд рублей на уникальный пермский двигатель и 1 млрд рублей на строительство инфекционной больницы.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, страшно ли ему общаться с президентом Владимиром Путиным во время личных встреч. Во время прямого эфира на странице пермского губернатора в соцсети «ВКонтакте» 8 февраля, отвечая на вопрос участника прямого эфира, Махонин рассказал, что с 30 жителями аварийного дома ему говорить волнительнее. «Надеюсь, что меня правильно все воспримут. Зачастую больше волнуешься, когда с жителями разговариваешь. Тебя 30 человек встречают и спрашивают: „Когда ты нас расселишь?“. И надо все разжевать каждому. И главное, потом все реализовать, потому что обещать и не делать — еще хуже», — заявил губернатор. При общении с Владимиром Путиным, премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и другими высокопоставленными чиновниками у Махонина «вопрос волнения не стоит». Потому что они «говорят о деле, о работе, и чего тут волноваться». Также Махонин добавил, что «не под камеру» они задают не только рабочие, но и личные вопросы. Дмитрий Махонин встречался с Владимиром Путиным 14 января. Он доложил президенту о ситуации с провалами в Березниках и показал проекты к 300-летию Перми. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин приезжал в Пермь 8 декабря 2021 года. В ходе визита было анонсировано выделение 95 млрд рублей на уникальный пермский двигатель и 1 млрд рублей на строительство инфекционной больницы.
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