Махонин раскрыл, с кем боится общаться больше, чем с Путиным

08 февраля 2022 в 20:33 Размер текста - 17 +

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, страшно ли ему общаться с президентом Владимиром Путиным во время личных встреч. Во время прямого эфира на странице пермского губернатора в соцсети «ВКонтакте» 8 февраля, отвечая на вопрос участника прямого эфира, Махонин рассказал, что с 30 жителями аварийного дома ему говорить волнительнее. «Надеюсь, что меня правильно все воспримут. Зачастую больше волнуешься, когда с жителями разговариваешь. Тебя 30 человек встречают и спрашивают: „Когда ты нас расселишь?“. И надо все разжевать каждому. И главное, потом все реализовать, потому что обещать и не делать — еще хуже», — заявил губернатор. При общении с Владимиром Путиным, премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и другими высокопоставленными чиновниками у Махонина «вопрос волнения не стоит». Потому что они «говорят о деле, о работе, и чего тут волноваться». Также Махонин добавил, что «не под камеру» они задают не только рабочие, но и личные вопросы. Дмитрий Махонин встречался с Владимиром Путиным 14 января. Он доложил президенту о ситуации с провалами в Березниках и показал проекты к 300-летию Перми. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин приезжал в Пермь 8 декабря 2021 года. В ходе визита было анонсировано выделение 95 млрд рублей на уникальный пермский двигатель и 1 млрд рублей на строительство инфекционной больницы.