В Кремле надеются, что российские фигуристы получат свое «золото»

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что российские фигуристы получат свое заслуженное «золото» Фото:

В Кремле выразили надежду, что команда российских фигуристов в ближайшее время получит свои золотые медали. Вместе с тем должны быть улажены еще некоторые формальности, которыми занимаются спортивные чиновники, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Надеемся, что золотая медаль в командном зачете будет скоро вручена. Хотя могут предстоять еще какие-то процедуры. Это требует активной работы со стороны наших спортивных властей», — пояснил Песков.

Международный олимпийский комитет отказался награждать российских фигуристов Марка Кондратюка, Анастасию Мишину и Александра Галлямова, Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, а также Камиллу Валиеву, которые выиграли командные соревнования на Олимпиаде в Пекине из-за «дела Валиевой». Также в МОК заявили, что не будут проводить награждение, если Валиева попадет на пьедестал в женском одиночном катании.

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В Кремле выразили надежду, что команда российских фигуристов в ближайшее время получит свои золотые медали. Вместе с тем должны быть улажены еще некоторые формальности, которыми занимаются спортивные чиновники, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Надеемся, что золотая медаль в командном зачете будет скоро вручена. Хотя могут предстоять еще какие-то процедуры. Это требует активной работы со стороны наших спортивных властей», — пояснил Песков. Международный олимпийский комитет отказался награждать российских фигуристов Марка Кондратюка, Анастасию Мишину и Александра Галлямова, Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, а также Камиллу Валиеву, которые выиграли командные соревнования на Олимпиаде в Пекине из-за «дела Валиевой». Также в МОК заявили, что не будут проводить награждение, если Валиева попадет на пьедестал в женском одиночном катании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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