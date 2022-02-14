В Кремле надеются, что российские фигуристы получат свое «золото»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что российские фигуристы получат свое заслуженное «золото» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле выразили надежду, что команда российских фигуристов в ближайшее время получит свои золотые медали. Вместе с тем должны быть улажены еще некоторые формальности, которыми занимаются спортивные чиновники, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Надеемся, что золотая медаль в командном зачете будет скоро вручена. Хотя могут предстоять еще какие-то процедуры. Это требует активной работы со стороны наших спортивных властей», — пояснил Песков.

Международный олимпийский комитет отказался награждать российских фигуристов Марка Кондратюка, Анастасию Мишину и Александра Галлямова, Викторию Синицину и Никиту Кацалапова, а также Камиллу Валиеву, которые выиграли командные соревнования на Олимпиаде в Пекине из-за «дела Валиевой». Также в МОК заявили, что не будут проводить награждение, если Валиева попадет на пьедестал в женском одиночном катании.