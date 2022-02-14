Пермяки спорят из-за пешеходного перехода у Центрального рынка

Жители Перми в социальной сети Facebook начали активно обсуждать возможную реконструкцию подземного перехода у Центрального рынка. Споры начались после прошедших публичных обсуждений о реновации территории площади у Центрального колхозного рынка. Одним из внесенных предложений было вынести подземный переход на поверхность.
«Желающим закопать подземный переход на Центральном рынке скажу: вы абсолютно правы, если не учитывать тот факт, что это один из шести переходов через Данилиху! Эта речка разрезает весь город и есть всего шесть соединений — „берегов“. То, что применимо для обычного города, нельзя делать в „бутылочных горлышках“», — написал в социальной сети facebook градозащитник Денис Галицкий.
С автором поста начали спорить, приводя аргументы в пользу маломобильных групп населения, которым удобнее пользоваться наземными переходами. Однако многие заметили, что в данном подземном переходе есть специальный пандус, а реконструкция перехода приведет к гигантским пробкам на одной из транспортных артерий города. Также, противники ликвидации перехода отметили, что стоит учитывать факторы ДТП и смертности на данном участке.
Денис Галицкий предложил рассмотреть вариант параллельного наземного перехода, но с очень длинным ожиданием, чтобы не останавливать поток машин. Сейчас власти будут рассматривать все поступившие на публичных обсуждениях предложения.
Этот переход становится предметом спора не в первый раз. Ранее там свернули всю торговлю по решению экс-губернатора Решетникова. Тогда мнение жителей разделилось: одни радовались, что переход теперь свободен, другие жаловались, что негде купить воду, зонтик и другие товары.
Жители Перми в социальной сети Facebook начали активно обсуждать возможную реконструкцию подземного перехода у Центрального рынка. Споры начались после прошедших публичных обсуждений о реновации территории площади у Центрального колхозного рынка. Одним из внесенных предложений было вынести подземный переход на поверхность. «Желающим закопать подземный переход на Центральном рынке скажу: вы абсолютно правы, если не учитывать тот факт, что это один из шести переходов через Данилиху! Эта речка разрезает весь город и есть всего шесть соединений — „берегов“. То, что применимо для обычного города, нельзя делать в „бутылочных горлышках“», — написал в социальной сети facebook градозащитник Денис Галицкий. С автором поста начали спорить, приводя аргументы в пользу маломобильных групп населения, которым удобнее пользоваться наземными переходами. Однако многие заметили, что в данном подземном переходе есть специальный пандус, а реконструкция перехода приведет к гигантским пробкам на одной из транспортных артерий города. Также, противники ликвидации перехода отметили, что стоит учитывать факторы ДТП и смертности на данном участке. Денис Галицкий предложил рассмотреть вариант параллельного наземного перехода, но с очень длинным ожиданием, чтобы не останавливать поток машин. Сейчас власти будут рассматривать все поступившие на публичных обсуждениях предложения. Этот переход становится предметом спора не в первый раз. Ранее там свернули всю торговлю по решению экс-губернатора Решетникова. Тогда мнение жителей разделилось: одни радовались, что переход теперь свободен, другие жаловались, что негде купить воду, зонтик и другие товары. Ранее URA.RU рассказывало, что власти собираются реконструировать территорию площади Центрального рынка и соседних улиц. А именно: ул. Революции на участке от площади Центрального рынка до ул. Куйбышева, ул. Куйбышева на участке от ул. Луначарского до ул. Революции, ул. Пушкина от площади Центрального рынка до Комсомольского проспекта.