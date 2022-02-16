Истощенных детей доставили в больницу Москвы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В одну из больниц Москвы в тяжелом состоянии доставлены 8-месячные близнецы. Младенцев не кормили долгое время. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы. По информации правоохранителей, родителей обнаружили пьяными в доме на улице Плеханова. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Ночью в квартире жилого дома на ул. Плеханова обнаружены двое малолетних детей. Мальчикам 8 месяцев, они братья-близнецы. По предварительной информации, их некоторое время не кормили. Дети в тяжелом состоянии госпитализированы в одну из столичных больниц. На момент обнаружения детей родители находились в квартире в состоянии алкогольного опьянения», — передает telegram-канал «Прокуратура Москвы». В ведомстве уточнили, что ранее родителей лишали прав в отношении других детей.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю возбудить уголовное дело по этому факту. «Председатель Следственного комитета Российской Федерации Бастрыкин А.И. поручил руководителю Главного следственного управления СК России по г. Москве Стрижову А.А. возбудить уголовное дело по факту обнаружения двух восьмимесячных близнецов в квартире на востоке Москвы», — сообщается на сайте СК РФ.

По данному факту СК Москвы организовал доследственную проверку. Следствием будут установлены обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, в том числе действиям родителей по исполнению ими своих родительских обязанностей.

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